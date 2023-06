¡Qué bueno es debatir! El escuchar y exponer opiniones es un sano ejercicio que desarrolla mentes y corazones, amén de aportarnos interesantes lecciones. Hace unos días estuve debatiendo con mi chico, Alonso, acerca del cuento popular «El anillo del rey», a mí me gustó mucho el mensaje que rezaba en la joya real: «Esto también pasará« (inscripción que el rey leía tanto en las victorias como en las derrotas), me parece que es necesario tomar conciencia de lo efímero de la mayoría de las circunstancias que se nos presentan, así en caso de tratarse de un éxito, al recordar que «esto también pasará« estaremos atentos a no dormirnos en los laureles y a continuar esforzándonos; del mismo modo, si estamos inmersos en un mal momento y se nos presentan esas tres necesarias palabras «esto también pasará«, empezaremos a ver la «luz al final del túnel» y reuniremos las energías necesarias para continuar con nuestro empeño... «Esto también pasará« me parece una oda a la voluntad y a la inteligencia humana, un oportuno recordatorio de que no siempre ni se pierde ni se gana.