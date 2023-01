Es el enunciado que encabeza determinadas encuestas que nos lanzan cuando hemos usado un servicio: “Tu opinión nos importa”. No sé si es que está incompleto y debería añadirse: “Tu opinión nos importa un bledo”. Supongo que no, que se tiene en cuenta, pero, como tantas cosas en esta farsa llamada democracia, no es vinculante y entonces llega el verso de Cervantes: “fuese y no hubo nada”. Utilizas ese mismo servicio un tiempo después y percibes que no sólo se han pasado tu opinión por el arco del triunfo sino que la situación ha empeorado.

Yo acabo de tener experiencias en dos centros sanitarios privados y al final llega la encuesta o bien colocan a tu disposición la posibilidad de quejarte o denunciar. Son sólo requisitos legales o de marketing, cuestiones de trámite que deben existir como existe la ONU o el apéndice intestinal sin que sepamos bien para qué sirven. Suelo contestar a las encuestas, a pesar de todo, de algo podrán valer. La calidad de la sanidad en España se va desintegrando paulatinamente, penetrar en un hospital es sumirte en el más duro de los anonimatos, hay que tener amigos dentro para que se den cuenta de que has cambiado de hábitat, que deseas que se comuniquen contigo y que te cubran ese derecho que tienes a estar bien informado de lo que padeces, de lo que tienes en tu cuerpo y de cómo se puede ir comportando.

Preguntas cuándo va a venir el médico si estás en planta y nadie lo sabe a ciencia cierta. Cuando por fin el médico llega se moja poco. Antes, en la consulta, puede que se haya dirigido a ti con demasiada prepotencia, ya sé que por fortuna son casos concretos, pero creer que se tiene poder ante el vulnerable y abusar de esa posición es propio del mediocre, del que carece de formación sanitaria. Algunos médicos conscientes de este hecho me han manifestado que la educación que les dan en psicología cuando estudian es nula. Y, añado yo, en comunicación interpersonal, también.

Cuando te ha visto un médico en consulta externa no hay forma de localizarlo de nuevo, es como querer hablar con Joe Biden, hay que esperar a no sé cuándo porque tienen muchos pacientes. Pero si eres amigo o vas a su consulta de pago la cosa cambia. Eso me recuerda el viejo dicho que tenemos los periodistas: “Hay que tener amigos hasta en el infierno”.

Voy a seguir contestando esas encuestas de marketing por si suena la flauta, suponiendo, como suponemos todos, que son mera formalidad puesto que nuestro bienestar está supeditado al bienestar del bolsillo de los accionistas e incluso del Estado que prefiere gastarse el dinero en armas para Ucrania que en medicinas para los españoles. Y el rey anima a que lo hagamos. Claro, como que él no tiene que esperar colas, aguantar desplantes ni rellenar cuestionarios inservibles. A él le duele la garganta y tiene un equipo médico sólo para su majestad. Como sabemos, todos somos iguales ante la ley.