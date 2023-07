Tus pensamientos crean tu futuro

Algo muy simple que la mayoría de las personas no entienden, es que cada pensamiento que tenemos, cada palabra que pronunciamos crea nuestro futuro. Es como si nuestros pensamientos se dirigieran al universo y fueran aceptados y devueltos a nosotros en forma de experiencia. Esto parece bastante sencillo, aunque la mayoría de las personas no lo entienden. Si nunca lo escucharon, probablemente pensarán que es algo ridículo; pero realmente, el hecho es que cada vez que tienes un pensamiento o pronuncias una palabra, literalmente estás creando tu futuro. Lo que mantienes en mente, tiende a manifestarse. Esto parece simple, aunque no es fácil de aceptar. Una vez que lo integras, puedes ir creando deliberadamente lo que quieres y no quieres en tu vida.

La mayoría de las personas, piensan, piensan, piensan y no prestan atención a eso que piensan. Una manera de hacerte consciente es preguntarte, ¿en qué pienso?, ¿me gustaría que este pensamiento creara mi vida?, ¿me gustaría la experiencia que este pensamiento podría traerme?

Si recordamos continuamente. situaciones o experiencias que nos dañaron, lo más probable es que atraigamos y manifestemos situaciones similares en nuestra vida.

Para contrarrestar esto, es muy útil empezar a hacer afirmaciones positivas sobre ti y sobre la vida que deseas. Se trata de enfocarte en lo que sí quieres, en vez de en lo que no.

Si haces afirmaciones positivas intencionadamente, pasado un tiempo, y poco a poco, tú vida empezará a transformarse.

Hay varias técnicas efectivas:

1.Frente al espejo y mirándote a los ojos, puedes decirte:

“Te amo, te amo de verdad”, “Yo soy poderoso,” “yo soy fuerte”, “yo tengo éxito”, “yo merezco tener alegría y plenitud”, “yo me amo incondicionalmente”.

2. A través de la meditación, relajándote y visualizando en tu mente lo que te gustaría manifestar en tu vida. Es importante que la visualización vaya acompañada de un sentimiento agradable. Es recomendable hacerlo todos los días.

Según la ciencia, el cerebro desarrolla conexiones neuronales nuevas, por el hecho de pensar en algo sistemáticamente. Mantener una mente positiva reduce el estrés y alarga la vida.

Os invito a leer los libros: “Deja de ser tú “ del Dr.Joe Dispenza y “Consciencia cuántica” del ingeniero y escritor Félix Torán.