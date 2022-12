Un año sabático y hasta diciembre de 2023

En la universidad, cuando ya llevamos bastantes años en ella y acumulamos suficientes méritos, podemos pedir un año sabático. No es que el profesorado nos vayamos al Caribe a beber piña colada bajo un cocotero, junto a la sopa esa de agua a la que llaman mar bellísimo y transparente, sin olas, no, eso no, ya lo he sufrido. Lo que el personal suele hacer es irse a otra universidad o centro superior de otro país o de la madre patria misma a seguir investigando o estudiando o se queda en su casa estudiando y escribiendo sin echar mucha cuenta del torrente burocrático que nos aplasta en la universidad de forma cruel y crónica, sobre todo a quienes andamos ya mermados de testosterona o de hormonas en general.

Creo que en este 2022 debería haber echado los papeles para irme por ahí y no ver lo que estoy viendo en España, sobre todo en el terreno político. Qué necesidad tengo de aguantar a los niños de Las Cortes diciéndose cosas feas y hasta corraleras, no he visto nada igual desde que armaron el apaño ese para que llegara la democracia y mi generación se dejó manipular con mucho gusto por el poder liberal español y por el extranjero para que España no siguiera siendo un franquismo sin Franco. Hasta Blas Piñar, antecedente de Vox, era más educado que este personal. Fraga era un caballero que, aunque como creo que dijo Antonio Gala, entraba en todas partes con caballo y todo, lo escuchabas y gozabas de un tarro culto, no en vano había sido embajador en Londres y allí contactaba con la oposición española porque el hombre sabía, o le habían dado órdenes, de que cuando el Generalísimo estirara la pata se acababa el festín fascista.

El más bruto creo que era Girón de Velasco que quería echarse al monte para defender el régimen. El PSOE hacía como que era revolucionario y el PCE también, pero al final aquí paz y después gloria. Hasta que llegaron los millennials, era inevitable porque el tinglado bipartidista montado desde el exterior se vino abajo como se ha venido y se está viniendo abajo en otros pagos del planeta por confiarse el partido del huevo duro y el del huevo pasado por agua que son a los que ha estado votando la gente hasta ahora: variaciones sobre un mismo huevo. Hay otro plato, al menos en México, que se llama huevos divorciados y otro de aquí que son los huevos revueltos, me parece que esos dos han entrado en liza a estas alturas y entre tanto huevo se me está subiendo el colesterol tela y además se me va a subir también la intensión. Como no me cuide, candidato seguro y firme al infarto, sea cardíaco o cerebral, y todos no vamos a tener la suerte de ir acompañados por un médico en el percance, como le pasó al taxista sevillano al que le dio el jamacuco en Manuel Siurot, llevando a un cliente galeno para el Virgen del Rocío.

Alguien puede decirme: “Pues, leche, si estás tan jodido no hace falta que te vayas de año sabático, no leas la prensa, no te intereses por la actualidad y santas pascuas”. Imposible. Los que hemos ejercido tantos años el periodismo, hemos hecho política y hemos estudiado y estudiamos la Historia de la Humanidad, los que poseemos la responsabilidad de dar clases a futuros periodistas y profesionales de la Comunicación en general, ni podemos ni debemos ni sabemos hacer eso, aunque la mayoría de nuestros alumnos pasen de actualidades. La actualidad es para nosotros una especie de droga y si la dejamos, así como así, sufrimos síndrome de abstinencia. Lo que sucede es que no es lo mismo sufrirlo a pie de campo que poner tierra de por medio. De manera que siento haberles hecho perder su tiempo leyéndome para nada. Me aplico esa canción: “Si tú te vas, si tú te vas, yo me quedo en Sevilla, hasta el final”. Eso, a pesar de que, a mi edad, diciembre de 2023 quede lejísimo y desee que llegue, pero despacito y saltándose julio y agosto, si pudiera ser. Odio la caló.