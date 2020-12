Un cantaor con banco y macaco

Hace dos meses dije en una Tostá que los artistas flamencos tendrían que ir de día a verdear y por la noche a los tablaos, si los vuelven a abrir, o a las peñas, que están lo mismo para un roto que para un descosido. El cantaor de Osuna Manuel Cuevas lo ha hecho y los medios lo han buscado como si eso fuera una novedad. Cuando no había pandemia, estaban los tablaos abiertos y se celebraban festivales por toda España, los intérpretes del cante también iban a verdear, a pintar casas o una fábrica de ladrillos. Grandes cantaores y cantaoras, además, sin necesidad de entrar en nombres, aunque no creo que ninguno se enfadara.

¿Es que esos medios se creían que todo el que se sube a un escenario es lo único que hace y que con eso vive? Ni muchos menos. En el siglo XIX, solo unos cuantos vivían exclusivamente del arte jondo. Los intérpretes tenían sus trabajos y por las noches iban al Café de Silverio, el de Manuel Ojeda El Burrero o el de Juan de Dios Domínguez. Artistas tan célebres como Tomás el Nitri, Antonio el Pintor, José Lorente o Manuel Cagancho alternaron siempre sus oficios con el cante. De hecho, en los padrones de vecinos aparecían siempre como herreros, alfareros o jornaleros, y las cantaoras, como “sus labores”.

Manuel Cuevas es un buen cantaor al que antes de cantarles una seta a los Reyes en un balcón de la Campana no le echaban mucha cuenta los grandes programadores. El saetón lo llevó a todas las televisiones y diarios del país, pero la saeta tiene un mercado pobre, solo los días de Semana Santa y algún que otro acto fuera de esos días, aunque pocos. Tendría que cobrar miles de euros por una saeta para poder vivir de eso, y no son muchos los que cobran tanto. Es decir, que viene una pandemia o una mala racha y muchos artistas se quitan las trampas a cachetazos, porque en el flamenco los hay que salen cada día de sus casas a ganar un sueldo en los tablaos, que es lo que ganan. Y si no hay tablaos, ¿qué hacen? Unos se van a verdear y otros a los albañiles, cuando no a vender naranjas en un polígono, en la calle.

Un día vi al cantaor Vicente Gelo, un excelente intérprete, decir en su muro de Facebook que se había metido de peón de albañil y lo dijo con toda la naturalidad del mundo. Otros no lo dicen porque piensan que les puede perjudicar en su carrera, y están en su derecho. A este respecto tengo que decir que estuve muchos años escribiendo en El Correo y dirigiendo un programa de flamenco en Radio Aljarafe, y alternaba ambos trabajos con el de calicatero, o sea, abriendo zanjas para que Sevillana metiera cables.

Un día estaba abriendo un agujero en la calle Asunción, por una avería de alta tensión, pasó por mi vera una figura del cante, me vio, abrió la ventana de su carro de lujo y me preguntó con tela de guasa: “¿Así andáis los críticos?”. Es verdad que le había dado algún que otro trastazo de los míos en el periódico, que todo hay que decirlo. Uno fue en la Bienal y muy sonado. Vivir exclusivamente del flamenco no es nada fácil y es admirable que Manuel Cuevas, un buen cantaor, esté verdeando en su pueblo para seguir llevando su casa a la espera de mejores tiempos. Y, claro, como existe la creencia de que los flamencos son unos vagos, les ha chocado la noticia y se lo rifan los medios nacionales. Qué país.