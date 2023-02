Un chollo para Sánchez

Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, no solo controla a los medios de comunicación de la izquierda, que le son fieles, sino a los otros, los de la derecha. La cancha que le está dando El Cascabel, de 13 Televisión, a los vídeos de Sánchez jugando a la petanca con militantes del partido o charlando con el hermano de uno de sus asesores. O a la ministra Irene Montero, que están poniendo imágenes de ella todo el día, criticándola, claro, pero toda esa publicidad gratis, aunque parezca negativa es oro molido para ella porque la hacen un poco más popular cada día y ya sabemos que los políticos son votados en las urnas según su popularidad, aunque luego sean unos petardos. Por tanto, como Sánchez lo sabe seguirá haciendo vídeos para que los machaquen en El Cascabel, porque lo que le interesa es que le den leña en la prensa de la derecha. Eso le dará más votos que Yélamo, el de la Sexta, aunque les parezca mentira. Zapatero era un lelo, aunque listillo de calle. Sánchez es tan listo que maneja a los medios como le da la gana y sabe perfectamente que solo seguirá en la Moncloa si meten sus sancherías en todas las casas de los españoles. Un día de estos el presidente se comerá una torrija sevillana en un albergue de Utrera y será lo más visto de la semana.

No me digan que no es otra forma de hacer política, como nos dijo hace años. Porque el resto de lo que hace es más de lo mismo y es eso precisamente lo que no quiere que salga mucho en los medios de comunicación de masas: su mediocre gestión de muchas cosas. Cree con toda seguridad que es el mejor presidente de la historia de España y necesita que los responsables de los medios se lo crean y lo digan. No los de la izquierda, que esos están en ello cada día, sino los de la derecha, que son los que lo van a perpetuar en la Moncloa. En connivencia con el Partido Popular, la oposición, que con todo lo que está pasando, que no es poco, Feijóo sigue sin machacar al presidente, quien cada vez que lo pilla en el Senado le da gomina para el pelo. Faltan poco más de tres meses para las elecciones municipales y seguro que Sánchez tiene a cien o más asesores trabajando con él cada día para ver qué chorrada se inventan y seguir chupando cámara o llenando páginas de diarios nacionales. Mientras se hable de su habilidad con la bola de la petanca o sus vaciladas con el Falcón, se dejará de hablar de lo que de verdad le puede hacer daño. Pedro Sánchez puede ser un mentiroso patológico y un presumido sin arreglo posible, que es las dos cosas, pero es más listo que los ratones colorados.