Un croquis para Pablo Echenique

Dice Pablo Echenique, el diputado de Unidas Podemos, en uno de sus innumerables tuits, lo siguiente: ‘VOX felicita a Orbán. Putin felicita a Orbán. ¿Se entiende o hace falta un croquis?’. A mí no me hace falta. A pesar de lo que cree este sujeto, los que no pensamos como él, tenemos un criterio propio, más de una neurona enfadada consigo misma, y ejercemos una mirada más o menos crítica sobre la realidad. A diferencia de lo que él opina del resto de la humanidad, creo que su criterio existe, que sus neuronas son al menos dos y su mirada le hace pensar. Sin embargo, me parece a mí que Pablo Echenique se hace líos o tiene una memoria frágil que le impide estructurar las ideas sin cometer errores o tiene una mala leche de cuidado y (como cree que los demás somos idiotas) lanza mensajes manipuladores, tergiversados o malintencionados.

No me hace falta un croquis. Los sé hacer yo solito, querido Pablo. Y como no quiero quedar como un mentiroso, voy a hacer uno en público. Así, Pablo, podrás comprobar que el mundo que está más allá de tus propias narices existe y es maravilloso.

Veamos...

El PSOE acaba de dejar en la estacada a los saharauis. El Gobierno de España es de coalición, lo forman PSOE y Unidas Podemos. Por tanto, si el PSOE da la espalda a los saharauis y Unidas Podemos no sale pitando de ese Gobierno, por más que diga que lo que hace Sánchez es injusto y bla bla bla, está apoyando la decisión del presidente.

El Gobierno de España envía armas a Ucrania. Unidas Podemos sigue presente en el Gobierno de España. Los ministros de Unidas Podemos levantan la mano para decir que enviar armas está feo. No todos los ministros de Unidas Podemos lo dicen. Ninguno dimite. Por tanto, desde Unidas Podemos se apoya la decisión del Gobierno por más maquillaje que se gaste.

Unidas Podemos es una enorme mentira y sus diputados defienden ideas que traicionan a la primera de cambio. Los diputados de Unidas Podemos cierran la boca para mantener sus escaños (puesto que, como el resto de la casta, no tendrían otra cosa que hacer). Pablo Echenique es el portavoz de estos hombres y mujeres que venden ideas que no cumplen ni a la de tres. Desde Pablo Echenique hasta el último de los políticos de Unidas Podemos son una estafa.

¿Lo ve, señor Echenique? Hago croquis muy chulos. Se lo regalo.