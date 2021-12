Un cuento de Navidad

Cuando era niño soñaba con viajar y la verdad es que no salí nunca de Cuatro Vientos, en Palomares del Río. Un día don Amadeo, el párroco, nos comunicó a los niños del colegio que había programado un viaje en autobús a Carmona, en su propio microbús. Era mi oportunidad de viajar, pero no tenía ropa adecuada. Se lo comenté al entrañable cura y me dijo que me pasara por su casa de Mairena del Aljarafe por si entre la ropa que tenía para dar a los pobres había algo adecuado. Lo hice y solo me gustó una americana blanca que me estaba muy grande. Le pedí a mi madre que me la arreglara y se negó, porque sabía que haría el ridículo en el viaje. Así que todos los niños se fueron a Carmona y me quedé en Cuatro Vientos, con dos palmos de narices y muchas ganas de morirme.

Enrabietado, decidí tenderme en un cerro mirando las nubes y se me ocurrió que podía viajar en una de ellas, una con forma de barreño, como de algodón de azúcar, con un angelito azul en ella, que era una especie de cicerone. Ya en la nube veía cómo salía el microbús en dirección a Carmona y le dije al angelito que lo siguiera. Era increíble, podía ver los olivos desde el aire y los primeros chalés que se empezaban a construir en Simón Verde. Pasamos casi rozando el piquito de la Giralda y luego sobrevolamos Alcalá de Guadaíra, Mairena y El Viso del Alcor, escoltado por algunas avefrías que venían de Doñana y un bando de vencejos blancos.

Al llegar a Carmona la nube descendió y se posó en la Puerta de Sevilla, donde también paró el microbús. Sin bajarme de la nube, pude ver la Necrópolis Romana y La Tumba del Elefante, y un puñado de casas blancas a lo lejos, en dirección a Málaga, que luego supe que era Arahal, el pueblo donde nací. Cuando los niños fueron acomodados en unos veladores para almorzar quise bajar pero el ángel me dijo que no podía hacerlo sin una ropa adecuada. Me conformé, entonces, con mirar cómo mis paisanos disfrutaban de huevos con papas fritas y salchichas con tomate, refrescos y flanes de huevo o helados.

El regreso lo hicimos adelantándonos al microbús porque le dije al ángel que quería recibirlos en Cuatro Caminos, a la entrada de Palomares entrando desde San Juan de Aznalfarache. Cuando llegaron y se bajaron del autocar venían contentos y contando lo bien que se lo habían pasado en Carmona viendo sus ruinas árabes y romanas. Yo los abrazaba y dábamos saltos de alegría. En ese justo instante alguien me zamarreó y me vi en el cerro tumbado bocarriba mirando las nubes. Era mi abuelo Manuel, que salió a buscarme porque me había visto llorar por no poder ir a Carmona y se imaginó dónde estaba, en el montículo donde solía dejar siempre las lágrimas de la impotencia y las frustraciones.

Popá Manuel no sabía que había estado en Carmona y que pude ver desde una nube rosa cómo florecía el esquimo y serpenteaba el Guadalquivir por entre olivos y pinares. Y que también pude divisar Arahal, nuestro pueblo, desde la Puerta de Sevilla como posado en un tapiz de jaramagos y amapolas. Cincuenta años después aún no sé si aquel viaje fue o no real. ¿Importa, acaso?