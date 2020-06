Un día de contrastes

Hay días en los que al llegar la noche te preguntas por qué te saliste de la cama por la mañana, con lo a gustito que se está escuchando a Carlos Herrera en la Cope, quien es capaz de darte los buenos días aún de noche y hacerlo con una fuerza increíble, como aquel Antonio Herrero, de Antena Tres, difícil de olvidar. Ayer fue un día completito. Políticamente, diría que fue penoso, a pesar de que se aprobó por fin en el Congreso, sin ningún voto en contra, el Ingreso Mínimo Vital, que sin embargo, cientos de miles de ciudadanos no acaban de ver y que siguen llamándolo “paguita clientelar”. Algunos lo llaman “paga de vagos y maleantes”, lo cual es de una crueldad infinita y demuestra la cantidad de personas que hay en España, que aún no tienen nada claro qué es ser pobre.

Lo cierto es que a final de mes habrá familias que podrán ir al banco a por un dinero que les va a venir muy bien para llenar la nevera, comprar ropa, pagar recibos o permitirse algún capricho. Que no hubiera ningún voto en contra en el Parlamento demuestra que a veces, aunque pocas, la política sirve para algo más que dividir al pueblo y vivir del cuento. Lástima que ayer fuera también un día triste, porque nuestros gobernantes siguen utilizando a los ancianos muertos en las residencias españolas, con coronavirus, como mercancía electoral. Tan despreciable es que los del PP y Vox les tiren a Iglesias los muertos a la cara, como que éste eluda su responsabilidad en el asunto. No se puede enseñar medallas en unas cosas, como lo de la renta mínima, y sacudirse las virutas de la culpabilidad en otras, como la que el Gobierno ha tenido en tantas muertes, se pongan como se pongan.

Era un poema la cara que tenía ayer la ministra de Igualdad, Irene Montero, cuando se defendía de los ataques por parte de la oposición con respecto a la manifestación del 8-M y el hecho de que no hubiese sido suspendida, a pesar de los contagios y las muertes que había habido ya en nuestro país hasta ese día. Gran parte de la crispación existente es por ministras como esta, una auténtica vergüenza, y vicepresidentes como Iglesias, que no se va a gusto al casoplón de Galapagar si no se ha enfrentado a alguien en el Congreso con ese estilo de vaquero de película barata que quedaría tan bien en Tabernas. No sé cómo, él sabrá, pero Sánchez debería hacer lo posible por cepillarse a la parejita antes de que todo estalle.