Un día negro en el almanaque

Hoy es 2 de julio de 2023, y para los flamencos, un día negro. El 2 de julio de 1952, abandonó este mundo en la Plaza de la Mata, 6, en plena Alameda de Hércules, uno de los genios más grandes del cante sevillano, Tomás Pavón Cruz, el hermano pequeño de la Niña de los Peines. Murió en una humilde habitación que le tenía prestada su hermano Arturo, también gran cantaor, quien vivía en ese domicilio con su esposa, la bailaora y profesora sevillana Eloísa Albéniz. Tomasito murió de cáncer de pulmón, igual que Camarón de la Isla, que, curiosamente, se fue también un 2 de julio, en concreto del año 1992. Dos genios que se fueron un mismo día y de una misma enfermedad. Que fueron dos grandes tímidos y que compartieron el apellido Cruz, como Antonio Mairena y Manolito el de María.

Otro genio más murió un 2 de julio, Francisco Toronjo Arreciado, el gran Paco Toronjo. Se fue en 1998, casi ayer, envuelto en un fandango tan jondo como una seguiriya gitana de Manuel Torres o Perrate de Utrera. Por último, un 2 de julio de 2004, se llevó Dios a Antonio González Garzón, El Arenero, el gran maestro de la soleá alfarera de Triana, empedernido fumador, como todos los artistas citados aquí. Por eso, cuando el almanaque nos muestra el día 2 de julio, siempre nos recorre el cuerpo un escalofrío estival que nos entristece. Menos a Tomás Pavón, que murió cuando me faltaban seis años para nacer, los traté a todos y disfruté del cariño que me dieron. Y de sus cantes en privado y en los escenarios.

Siempre he pensado que hay una conexión entre los genios del cante. Tomás y Camarón se parecían mucho, eran los dos grandes tímidos y sus sonrisas, dos muecas dolorosas. Ligaron el cante de una manera increíble y tenían ambos eso que no se puede aprender en una academia: transmitían la emoción del cante, pellizcaban el alma. Fueron además dos grandes técnicos, con un fuelle muy parecido. Sus padres fueron herreros y sus madres cantaban. Un día le hablé a Camarón de Tomás Pavón y al hablarme del genio sevillano parecía que hablaba de él mismo, desde esa timidez que iluminaba su cara. “Cuando escucho a Tomás me falta el aire. Ese hombre no respiraba”. Conocía sus discos de pizarra, sabía en qué compás entraba cuando cantaba por soleá, y admiró sus rarezas.