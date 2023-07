Un día para tomárselo en serio

Los políticos sólo nos miman cuando nos necesitan para que metamos en una urna la papeleta con sus nombres. Hoy nos necesitan porque sin los ciudadanos no valen casi nada. Mañana volverán a mirarnos con indiferencia. ¿Qué va a pasar hoy? No lo sabemos con certeza, pero puede ser una noche larga y preocupante. Ayer se hablaba ya en las redes sociales de que grupos de la extrema derecha estaban preparando líos, en caso de que gane la izquierda con los suficientes votos como para volver a gobernar con los populismos.

Las encuestas no dicen eso, pero está dentro de lo posible que pueda seguir gobernando y la derecha o la extrema derecha tendrán que aceptar la derrota. Si ganara Feijóo y tuviera que gobernar con Vox, que parece lo más probable, habría también movida. Tenemos que estar preparados para todo, porque está el aire caliente y no es sólo por la fecha. Hoy más que nunca es preciso ir a votar. Que cada cual vote lo que quiera, pero es importante acudir a la llamada de las urnas.

No voy a decir eso tan manido de que la democracia está en peligro, porque parece que es más fuerte de lo que dicen quienes nunca la quisieron y no me refiero sólo a la derecha. Es un día para tomárnoslo en serio, porque aunque la democracia no esté en peligro, sí lo está la paz social de la que disfrutamos desde hace algún tiempo, aunque no sea todo una balsa de aceite. De nosotros depende que lo de hoy sea una fiesta, la de la democracia, o un día para olvidar.

Treinta y siete millones de personas hemos sido llamados a las urnas y más o menos la mitad se quedarán en sus casas. Esperemos que no tantos, pero la fecha no es la más apropiada. Es la que eligió el presidente para sus intereses electorales. He vivido ya muchas campañas electorales y esta es la que menos me ha gustado, sobre todo por cómo han intervenido en ella ciertos medios de comunicación al servicio de unos y de otros. Un espectáculo verdaderamente vergonzoso.