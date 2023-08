Un dolor llamado Manolo Sanlúcar

Tal día como hoy de hace un año despedíamos al gran guitarrista y compositor Manolo Sanlúcar, uno de los grandes genios del flamenco de todos los tiempos. Ni siquiera podemos ir a llevarle flores a su tumba, porque fue incinerado. No recuerdo haber vuelto a su ciudad natal desde entonces, lo haré en noviembre para una entrega de premios que precisamente llevan su nombre, los Internacionales de la EFA (Escuela Flamenca de Andalucía), en lo que algo tuve que ver, al ser director de estos importantes premios. Ir a Sanlúcar y no ver a Manolo en su casa es un dolor casi insoportable. Tanto como no poder llevarle flores al cementerio, sentarme un ratito en el mármol y hablar de las cosas del flamenco.

El maestro tenía la necesidad de saber cómo iban las cosas de la guitarra, su gran pasión. A veces le llevaba cedés de jóvenes valores y lo agradecía mucho. Recuerdo que le llevé Mar verde, de mi paisano David de Arahal, y le encantó el título genérico de la obra. Manolo fue homenajeado en Arahal y precisamente me dijo el día que fue a recoger el galardón, que había nacido en un mar verde, y que era un marinero de tierra adentro. Era un hombre detallista con las palabras y le encantaba destacar virtudes de las personas que apreciaba. Y no lo hacía sólo con los artistas, sino con los aficionados, a veces, con esos aficionados sencillos de los pueblos, que pocas veces llaman la atención.

No creo que Andalucía vaya a valorar jamás a Manolo Sanlúcar como se merece, en su justa medida. Se me partió el alma cuando supe que unos vándalos habían arrancado la guitarra de su monumento en Chipiona. Recuerdo que un día que estaba en Sevilla fuimos a ver el monumento que tiene la Niña de los Peines en la Alameda de Hércules. Él la adoraba, y ella le llamaba Gatito, porque de adolescente juntaba el nacimiento del pelo con las cejas. Casi no tenía frente. Me dijo que no veía a Pastora en el bronce de Illanes. Sí a Caracol en su estatua, que está al lado del de Pastora y el torero Chicuelo. “Pero le han puesto la mano que ni pintada para que se posen las palomas y le cuelguen bragas”, dijo algo contrariado.

Para el genio sanluqueño la inmortalidad de los artistas no estaba en las estatuas, sino en sus obras. Él dejó una obra inmensa, de las más grandes y fundamentales de la música andaluza, y ella lo hará inmortal. Cuidar esa obra, darle lustre y que sea conocida en todo el mundo, es una obligación de todos nosotros, los amantes del flamenco. El maestro había dejado de creer en la política y en los políticos. Se fue desengañado, rebelado y harto de líderes políticos insensibles. A pesar de que siempre había estado muy ligado a la política, como parte de su compromiso con Andalucía. Ningún artista andaluz estuvo jamás tan comprometido con Andalucía como Manolo Sanlúcar.