¿Un gesto de Sánchez?

Pedro Sánchez ganaría adictos si rompiera cualquier relación de partido o parlamentaria con EH Bildu, si no retiran esta misma semana a esos condenados 44 por su relación con ETA, siete de ellos con delitos de sangre. Cuando se habla de “delitos de sangre”, refiriéndose a la banda terrorista vasca, es inevitable que se nos vengan a la memoria unas imágenes siempre terribles, vergonzosas, de cuerpos mutilados en una calle o avenida de cualquier ciudad o pueblo, o un señor con un tiro en la nuca que dejaba un chorro de sangre en una acera. No se puede tener ninguna relación con un partido político que lleva a criminales en sus listas electorales, y menos si son terroristas. No se pueden pactar presupuestos, decretos o leyes consensuadas en el Congreso, por muy sociales que sean, con un partido que apoya y blanquea a una banda terrorista como ETA. Hay que ser muy miserable y tener mucha mierda en las tripas y ansias de poder para no romper definitivamente con los criminales y quienes los han apoyado y lo siguen haciendo.

En un país con vergüenza y amor propio, al señor Sánchez no lo votarían ni en su casa. Pero si dan ganas de vomitar con el presidente, ¿qué me dicen de los medios de comunicación que insisten en que Bildu es un partido político “democrático” y que puede meter en sus listas electorales a quienes quiera? No pueden estar más podridos. Estos mismos medios son los que consideran que Vox no es un partido democrático. Bildu sí, pero Vox no, aunque tengan más de medio centenar de diputados en el Parlamento. Pero es que alguna vez han pedido que fuera ilegalizado el Partido Popular, por corrupción, pero no el Partido Socialista. Sánchez debería de tener un gesto con las víctimas de ETA y con la democracia, pero no lo va a tener porque romper con el partido vasco no sería bien visto por los catalanes de Esquerra Republicana e Unidas Podemos, y eso sería su muerte política. No esperen nada de Pinocho, sólo incentivos con dinero público a quienes pueden hacer que el día 28 no sea un velatorio socialista.