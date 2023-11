Un Grammy para Sevilla

Hace unos días, un periodista de ABC le hizo escoger a Alfonso Guerra entre Antonio Machado y Miguel Hernández. Vaya por delante que hubiera preferido que el entrevistador fuera Alberto García Reyes, quizás porque la política no se lee, ni interesa. Es imprescindible reservar la huella de una rima, que nos aparte de las pantallas de Sacyr en Las Setas, y nos conduzca a aquellos ficus y magnolias, que inspiraran a Romero Murube, y su “Sevilla en los labios”.

El político hispalense, que anda cavilando frente a las barricadas de Ferraz, no dudó ni un instante.

“Antonio Machado, por su profundidad”.

No cabe duda de que el rescate de aquel poeta “nefando, prohibido y enemigo”, se debe en gran parte, a aquella librería mítica que el interpelado regentó. Allí, como solapada, frente a las murallas árabes del Alcázar. No había día en que no madrugara, ahogada de pintadas o cristales rotos.

Porque de Real nada. El Gobierno republicano en 1.931, lo incautó a los Borbones, entregándolo al pueblo. Inolvidable Diego Martínez Barrio...

El Alcázar fue justo el lugar donde el poeta del rayo que no cesa -Miguel Hernández- cuentan que se cruzó con Franco. Debió ser una agonía precoz, que no tardaría en travestirse en desdicha fatal.

Machado siempre refulgió a través de los apócrifos. Desde Juan de Mairena a Abel Martin. E incluso profetizó, cuando dijo aquello de “lo bonita que es Sevilla, sin sevillanos”...

En unos días, se celebrará la Gala de los Premios Grammy. Un espectáculo que ha anticipado eso que llaman la Agenda 2.030. El plan para cerrar las ciudades en núcleos aislados de quince minutos. Eso sí, lo que se clausura es lo excelso. Solo para VIPS. Los palacios de la ciudad, los hoteles de cinco estrellas y se me apuran la memoria del fluir del agua a borbotones de nuestra memoria.

Todo silogismo encierra una trampa, porque la noticia es que ningún sevillano de a pie podrá asistir, expropiado de su territorio, como acogedoras meretrices.

Sin embargo, hoy quiero referirme a la Casa natal de Luis Cernuda, sobre la que José Luis Sanz ha prometido su pronta terminación. Una oportunidad para que Sevilla sea semilla de escritores, que la NASA y las startup, quedan para otros.

Que estos nuevos poetas pudieran humanizar el pensamiento, explicando bien cómo nos joden. Y que aun quedara espacio para reflejar la belleza intrínseca que hay en los buenos, que todavía los hay, ya sea Sevilla, Córdoba o Vigo.

Ya propuse en su día una medalla de la ciudad para Gabriel Dronda, ahora que se jubila anticipadamente. Eso del verde de la coca cola en el Benito Villamarín. Eso es de arte...que no está reñido con la inteligencia. El requiebro siempre nos distinguió del absolutismo de la corte madrileña y la superioridad intelectual de los catalanes.

Ahora es el momento de que el Alcalde, desentrañe el sentido profundo de los patios, fuentes y aparte el tizón de los braseros jubilados. Así que, por qué no encargar a Paco Robles la gestión de ese proyecto.

Alguien que atrape la entereza derrotada del anciano que fue Luis Cernuda, ya desde su juventud; y lo que ya va siendo nuestro propio torpe aliño indumentario.

“¿Sevilla sin sevillanos?”

Sr. Alcalde, concédanos un zulo. Una escalera donde un niño maltratado se siente tímidamente, y suspire hacia arriba. Y súbitamente, brote esa cruz que fue luz de Sor Angela...

Porque Ocnos... Ocnos también es Dios.