Un grito en la pared

No es solamente un grito, sino la mejor de las llamadas posibles, la bella convocatoria que cada año, sobre el veinte de octubre, aparece pegada en nuestra iglesias anunciando la novena a la Reina de Todos los Santos que, con exacta y ritual puntualidad, comienza el día 24 en Omnium Sanctorum. En tiempos de carteles confusos que necesitan largas explicaciones, la atractiva combinación de tintas roja y azul, la fina orla de Bonilla, los santos que ni sobre el papel impreso dejan de escoltar a la Virgen en el bello medallón rematado por la custodia sacramental y la elegante tipografía utilizada vuelven a convocarnos de nuevo con pleno acierto gráfico y visual hasta esta cima de las hermandades de gloria que, de finales de octubre a primeros de noviembre, tiene como centro la calle Feria.

No deben renunciar las hermandades al elevado nivel cultural que ha creado las mejores obras para el culto y la devoción a sus imágenes, ni a manifestar visiblemente las devociones por medio de la belleza y el arte auténtico que las distintas épocas han ido acumulando en honor de sus titulares. No son solo tradiciones, ni piezas artísticas ni ritos costumbristas, sino expresiones del corazón de cada tiempo o momento que siguen latiendo al unísono, entrelazando a los muertos con los vivos, cuando la fiesta de la Virgen se acerca cada año. No son las hermandades de gloria instituciones de menor relumbrón y categoría como a veces se las considera, y aquí lo vemos con claridad. Florece otra vez noviembre y la Virgen de Todos los Sanos -cedro incorruptible, ciprés elevado o palma dilatada, como se le canta en los cultos- reina en Omnium Sanctorum como desde hace siglos. En los atardeceres del otoño que mueren pronto, la gloria rodeada de los santos brilla sin que se vislumbre el final. En las fachadas aparecen pegados gritos que hablan bien a las claras de estos días consagrados a ella, fechas de envolverse en su gloria, que algo, seguro, se nos quedará. Como la convocatoria roja y azul que cada año esperamos ver aparecer, un grito en la pared que nunca callará.