¿Un manijero para la Bienal?

Hace años que empecé a decir que la Bienal estaba medio muerta y que el Ayuntamiento no sabía muy bien qué hacer con el magno festival de flamenco, conocido aquí y en Pekín. Según publicaba ayer el compañero García Reyes, el Ayuntamiento se ha cepillado la plaza de director de la muestra para que el Lope de Vega tenga el suyo. Es algo más complicado, pero creo que me van a entender mejor. Así que ya tenemos al Instituto Andaluz del Flamenco sin director y también a la Bienal, puesto que Antonio Zoido finalizó ya su contrato. ¿No hay nadie trabajando para la edición de 2022, la del centenario del Concurso de Cante Jondo de Granada, donde Sevilla tuvo un gran protagonismo, puesto que lo ganaron el Tenazas de Morón y Manolo Caracol? Es de suponer que no. Vale, es complicado nombrar un nuevo director o renovarle al mismo, pero al menos un manijero, algo. El festival de flamenco más importante del mundo, sevillano y con cuarenta años de historia, está en peligro y no se extrañen si le cortan la cabeza. Es el mejor momento, sin duda, con lo que están pasando los artistas, cerrados los tablaos y muchos profesionales yendo a trabajar al campo o a lo que les salga a través de amistades o familiares. Esta noticia no es ni mucho menos la mejor para levantar el ánimo de nuestros artistas, que tienen una cosa muy clara: si las instituciones se hartan del flamenco, como parece que está pasando, adiós a este arte, porque una vez que te acostumbras a vivir de las subvenciones, de las ayudas oficiales, del presupuesto, luego cuesta buscarse la vida. Recuerdo que un día me dijo Juan Valderrama que esto podía pasar. El maestro de Torredelcampo tenía su propia compañía de flamenco con la que recorría España todos los años, dando trabajo a muchos artistas y manteniendo vivo el género. Llegaron los potajes y los gazpachos flamencos de los pueblos, donde los aficionados podían disfrutar de este arte mientras comían, bebían y fumaban, llevarse su nevera con el picadillo y la tortilla campera, y echar la noche al fresquito, y ya nadie pagaba una entrada para ver a los que quedaban de la ópera flamenca. La creación de la Bienal, en 1980, lo cambió todo para bien y de los cuarenta años que lleva celebrándose, al menos treinta fueron estupendos. En la última década ha venido languideciendo de una manera clara, con continuos cambios de director y la obsesión por llenar teatros de turistas. Y ahora esto, el festival sin dirección, a la deriva, y sin que esté claro qué va a pasar con él.