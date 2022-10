¿Un mundo cultural está muriendo?

Me duele decirlo y escribirlo: creo que mi mundo se muere. El sábado pasado nos reunimos en Lebrija la asamblea de la Asociación Colegial de Escritores de España, sección de Andalucía. Presidía Manuel Gahete. En representación de la Asociación Colegial de Escritores de España acudió su vicepresidente, Rafael Soler. Allí estábamos rindiendo recuerdo a Elio Antonio de Nebrija. Conferencias de Francisco Morales Lomas y Remedios Sánchez. Reconocimiento al presidente de honor, Francisco Vélez Nieto, cercano ya a los 90 años, que tanto colaboró en este diario en los años 70 y 80. Homenaje especial a Jacobo Cortines, conferencia magistral en su honor de Manuel Ángel Vázquez Medel. Lectura de poemas por parte de algunos de nosotros, proclamación de Julia Uceda como nuevo Premio de Las Letras Andaluzas “Elio Antonio de Nebrija”... Mucha historia de la cultura y de la literatura española y andaluza estaba allí presente.

Pero no había jóvenes. No había relevo generacional, a nadie se le podía entregar la antorcha cuando nuestras fuerzas fallaran más de lo que ya comienzan a fallar. Ni hemos sabido conectar a los escritores jóvenes ni posiblemente ellos estén interesados. Se va muriendo un mundo colectivo-individual en pro de la sociedad de la muchedumbre solitaria. En esa muchedumbre están los nuevos escritores, como reinos de taifas, cada cual en su nido, en su soledad, en su desesperación, en su ombligo, en su placer. Un blog en Internet es más efectivo que un libro de papel aunque el e-book no le haya quitado aún el puesto preferente a los libros de papel en el mundo editorial.

Es otro momento histórico el que nace: el del carpe diem mal entendido, el de la satisfacción inmediata, el de ignorar a los grandes hombres y mujeres para creerse que el humano nace sabiendo. Una minoría de jóvenes lee libros interesantes, la gran mayoría sigue las redes, ahí están los ecos, no las voces, o sí, están las voces, pero los ecos son más divertidos, más desvergonzados, más deslenguados, más listos, que no inteligentes, cuesta poco esfuerzo comprenderlos. Son sólo ecos. Sin embargo, la voz es una, los ecos se repiten.

Los que estábamos reunidos en Lebrija acaso queramos pasar a la posteridad con nuestras obras. Pero, ojo, caminamos a hombros de gigantes, estamos ocupados en leerlos, en absorber sus pensamientos, sus palabras sus metáforas. Acaso por eso, cuando desde la mesa presidencial se nos dijo que existía una página web de la Asociación, se nos informó de inmediato que muchos “pasábamos” de subir nuestros datos a ella. Claro que la utilizaremos, pero estamos atareados aprendiendo de los maestros, de los gigantes a cuyos hombros nos hemos subido.

Llega otro momento histórico, nosotros seguimos muy vivos, pero, como al príncipe de Salina en la novela y película El Gatopardo, se nos van acabando las ilusiones. Probablemente haya una reacción juvenil, probablemente yo esté siendo muy derrotista. No, no quiero ser derrotista. La cosa es sencilla: nosotros hicimos y hacemos lo que tenemos que hacer. Ahora les toca a otros, si pretenden levantar un mundo cultural a su manera, adelante. El tiempo dirá cuál de los dos tiene más valor para que el ser humano lleve a cabo la tarea que nos ha traído aquí: estar satisfechos en lo posible mediante el conocimiento para saber quiénes somos y qué puñetero sentido posee el mundo en el que hemos abierto los ojos.