Mirando con ojos de resignación y hasta de asco, en estos momentos España es un país de cachondeo, un país para una película de Berlanga. Han organizado lo que se supone una macro-manifestación en Barcelona otra vez con el asunto de la amnistía y el referéndum catalán, se supone que si se quiere que esta situación cambie hay que salir a la calle mil veces y que en esa calle un millón de personas clame por la sensatez en cada una de las protestas. Así y todo, ya veríamos si alguien se daría por aludido o tacharían los actos como asunto de fachas y se acabó.

Yo creo que lo que queda por hacer es esperar acontecimientos, con los brazos cruzados no, pero esperar, al fin y al cabo. La derecha no va a quemar España como hicieron en Cataluña los fascistas supremacistas de la izquierda trotskista catalana. No creo que tenga capacidad ni sea su estilo. Defender ahora lo que pide Feijóo exige eso o bien un golpe de Estado si es que Sánchez no convoca nuevas elecciones. Tampoco está España para golpes, lo que hay que hacer es esperar, comprobar hasta dónde puede llegar esta dinámica y luego que quienes corresponda actúen como crean conveniente frente a alguien que lleva a cabo sus fines contra éticas, coherencias, leyes y procedimientos.

El cachondeo consiste en que el líder de un partido roto por dentro y que no ha ganado las elecciones visita a un rey para pedirle que lo deje ser presidente aunque se plante ante Felipe VI con menos apoyo todavía que Feijóo. El cachondeo consiste en que ese rey, que es el mayor garante de la Constitución, no puede hacer nada por guardar la Constitución, es un adorno que nos cuesta un dinero, él, toda su familia, sus pompas y sus boatos. Si cuando salga hoy este texto que escribo ahora, en el día en que Felipe VI recibe a Pedro Sánchez, el rey no le ha dicho vuelva usted mañana cuando me dé más garantías, es que no tengo un jefe del Estado sino un secretario de Sánchez.

El cachondeo consiste en que Felipe VI condena en 2017 la maniobra separatista catalana y ahora apoya a Puigdemont si le da permiso a Sánchez para ser presidente. El cachondeo consiste en que después de tanta escenita de coqueteo político en los debates de la televisión entre Sánchez y Yolanda Díaz aún dice Yolanda que el programa de gobierno no está perfilado. El cachondeo consiste en que los españoles votemos a ambos líderes políticos y les demos diez millones de votos sabiendo que van a ir de la mano sin que nos presenten antes un programa conjunto de gobierno más allá de decir que van a velar por los vulnerables y atacar a los ricos. Ayer aún leía que Yolanda había declarado que el acuerdo de gobierno estaba lejos. ¿Sánchez entrando en el palacio regio a pedir que lo nombren candidato a presidir España sin llevar atado su programa de gobierno? ¿Habrá aceptado eso el rey?

Miren, como estudioso de la sociedad y profesor no tengo tiempo para ver películas de Berlanga ni ganas ya de hacerlo. Por encima de eso se halla mi responsabilidad ante mis alumnos y mi deber de aportar conocimiento al campo de estudio en el que me desenvuelvo. Les confieso que siento náuseas por tener que escribir sobre este tema. Les confieso que todos los días los medios de derechas con la matraca de la amnistía y el referéndum, eso ya me cansa aunque me lo tomo con tranquilidad. Lo que duele es que el cachondeo en el que estamos sumidos supone una deslegitimación de mi país como zona atractiva para invertir y ser respetado en todo el mundo. Nadie nos puede respetar si no nos respetamos nosotros mismos.

Este cachondeo no acaba aquí ni en mi país ni en mis escritos en este diario. Porque hay otro cachondeo de fondo, junto con ese de sostener que todo esto pasa en exclusiva por la ambición de poder de Sánchez. No, todo esto está ocurriendo, también, porque España afronta un cambio profundo, el que se debió producir poco a poco desde el siglo XIX o antes. Y todo cambio profundo -y menos profundo- conlleva resistencias, es una constante histórica. Esa resistencia hoy se llama PP y Vox, sin que ello signifique que no lleven razón cuando afirman que se está incumpliendo la Constitución. Pero son ellos los que representan el atraso ancestral de España. Lo que ocurre es que frente a ellos hay un movimiento regenerador que, por ahora, es patético.