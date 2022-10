Un país de opinadores

No sé si son de consultar mucho redes sociales o no, a mí, últimamente, me cansan los discursos que se leen escondidos bajo «opiniones», la verdad, como si fueran perlas que van a calar en gente cuyo mensaje le entra por un oído y le sale por el otro... Es Twitter y Facebook, las estrellas de las redes sociales.

Hay de todo un poco, desde aquellos que se visten con el manto inmaculado del no pecador -aunque luego sea todo lo contrario- hasta lo que hacen de su pequeño entorno social un escaparate al mundo donde pregunta mucho a sus seguidores pero obtiene pocas respuestas. Me gusta Twitter por que se puede hacer un poco de sociología de lo que hay en la actualidad y de la forma de pensar de cada uno.

El que habla de «una afición del Betis sucia» pero no se acuerda de los regalos que ha dejado la suya -todo el mundo da opacidad a lo que no le conviene-. De aquellos que han hecho su propio Santo Entierro grande, en los que ya no entraba ni un alfiler y, luego, claro vienen las decepciones y querer hacer ver que «su» apuesta era la mejor cuando para eso ya hay un comité y unos expertos que deciden. De los que hablan de uno u otro partido político, de lo que hubiera hecho España «en la pandemia sin el pobre de Pedro Sánchez» o el carisma de Feijoo... ¡Qué Santa Lucía les conserve la vista! En todos sitios cuecen habas.

Miren ustedes, hasta en el mundo del misterio. Cada jueves o cada domingo me meto un ratito en Twitter y Facebook -algo que, por fortuna, no hago mucho- y reviso comentarios y, lo normal, es los que cantan las alabanzas para Iker Jiménez o los que lo crucifican sin piedad... ¿Es muy bueno o es muy malo? Imagino que se hace en función del «bando» -triste palabra- en el que se encuentre cada uno sin entender que la televisión es eso: Te-le. ¡Ya está!

Para gustos los colores pero con respeto.

Bueno, en cuestión de respeto también tengo yo a mis críticos, el otro día leía una crítica a un artículo mío sobre la Cuesta de las Doblas, en un ámbito restringido claro, hay «personajes» que no tiene atributos masculinos para decírtelo a la cara sobre todo cuando se amparan en la mentira contnuada y en la “penita”, de la que han hecho una forma de vida -y de acordarse de la madre de uno, que por cierto, ya murió-. Es la bajeza moral y las malas formas, suyas y de sus palmeros.

Uno ya está curado de espantos y sabe que cuando algo así «pica» es que se ha hecho y es la línea a seguir. Sin saberlo te marcan el camino...

Pero así se lo van a encontrar en todos los ámbitos de la vida, opinadores vocacionales o profesionales que parcializan mucho sus comentarios y que hacen que estas redes sociales sean mentideros, los típicos sitios donde analizar la fauna social.

Si ya entramos en Whatsapp les podría hablar de muchas más lindezas...

Evidentemente no es el mejor caladero de noticias e información u opiniones veraces una red social, la verdad es que no lo es pero si se enseña a comprobar donde está el pulso de la calle, la preocupación por la Guerra en Ucrania, quienes son los buenos y quienes los malos... Quién tiene la culpa de la subida de precios general, porque la gasolina se ha estancado a nivel estratosférico, que pasará este invierno, por donde «anda» el coronavirus, que le pasa a su equipo favorito -en este apartado uno leer bestialidades- y otras muchas que le harían sonrojar de vergüenza o palidecer de asombro. Cada “muro” es de uno, “su casa” pero sin olvidar que hay publicaciones que son un delito, incurrir en delitos de odio, difamación, infamias, insultos y que, en cualquier caso, está penado por la Ley.

Opinadores vocacionales, todos llevamos uno dentro allá donde el razón es libre de combatirlo...