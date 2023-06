Un país desigual es injusto, y además ineficaz e infeliz

Vivimos en una sociedad en la que la cultura del consumo desenfrenado hace que un sector de la población, aturdido por el desenfreno de acumular, no vea ni escuche el grito de los obligados a vivir en la pobreza. De consecuencia, también en los medios de comunicación pasa muy desapercibido el escándalo del hambre que mata cada día a miles de vidas humanas. Veo que en general, por esa fiebre consumista, lo superfluo material aumenta y beneficia a unos pocos, ampliando la brecha entre los que tienen demasiado y los que no tienen nada.

Alguien me decía ayer que la libertad individual que motiva las decisiones de acumular “superfluo” es irrenunciable, por lo que la verdadera igualdad será siempre inalcanzable. No me consoló este pensamiento. Tampoco me consuela escuchar a políticos de la mal llamada izquierda progresista repetir que aquello que les mueve es conseguir que la gente sea más feliz. No sé cómo pretenden conseguirlo cuando en la actualidad para millones de personas la felicidad se imposibilita por las desigualdades excesivas y paralizantes que producen la falta de trabajo y que llevan a la pobreza.

El populismo de izquierda sabe manejar bien la máquina de hacer pobres.

Una sociedad que finja no ver esta fuerte desigualdad y no intente, de verdad y concretamente, hacer correcciones para sacar a la gente de la pobreza, ofreciendo una posibilidad real de ganarse la vida es tremendamente injusta y condenada al fracaso. A muchos de los predicadores de la extrema izquierda española (los Melenchon vestidos por Christian Dior, como decía en estos días Alfonso Guerra refiriéndose a Yolanda Diaz), habría que recordarles que obras son amores y no buenas razones. Demonizar a empresas y empresarios y bombardearlos con múltiples impuestos sirve solo a paralizar el desarrollo. Creación de empleo digno, y no discursos demagógicos, es lo que saca a las personas de la pobreza.

Hay además un virus que circula y es el comportamiento individualista en detrimento del comportamiento cooperativo o de colaboración alejado de cualquier principio de fraternidad, tan necesaria para afrontar este tipo de desafíos. La fraternidad es precisamente lo que brilla por su ausencia en el populismo de ciertos poderes.

La sociedad civil, no puede dejarse contagiar por esos malos políticos que anteponen su bienestar, su carrera y su prestigio al bien común. No podemos seguir viviendo y pensando en la lógica del ego, sino cambiar a la del “nosotros” y ese “nosotros” somos toda la familia humana esté donde esté.

No me cansaré de insistir sobre la necesidad de comprometernos, todos y cada uno, en el objetivo de reducir a todos los niveles la desigualdad, empezando por nuestro entorno. Sabemos que, haciendo así, ganaría el sistema en general, y con él la mayoría de los ciudadanos. No me cansaré de repetir que un país desigual, antes que injusto, es ineficaz e infeliz.