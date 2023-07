¿Un país fascista?

Dijo Mario Obrero, el poeta madrileño, el pasado día 11 en El País, que “España es un país asolado por el fascismo”. Así, sin anestesia ni nada. ¿Qué nos está pasando? Precisamente ha dicho tal barbaridad con un gobierno de coalición teóricamente de izquierdas. ¿Es la izquierda la que nos ha traído el fascismo? El que ve Mario Obrero, porque yo no lo veo. Gente con ideas fascistas, puede, como los hay que creen todavía en el comunismo de Lenin y La Pasionaria. En España hay franquistas, claro, y muchos, pero, ¿podemos decir que somos un país franquista? Tenía 17 años cuando murió el Caudillo y jamás me vi influido por la dictadura. Era tan libre o más que ahora, salía cuando quería, llegaba a casa cuando me daba la gana y compraba discos de Menese, Gerena y Morente, tres grandes contestatarios y hombres de izquierdas. No en el mercado negro o en Francia, sino en las tiendas.

Me niego a aceptar que España sea un país asolado por el fascismo, franquista o de extrema derecha. Entiendo que ante la inminente victoria de la derecha en las próximas elecciones interese meter miedo, pero hago una vida normal, viviendo en el campo, desayuno cada día en un bar distinto de la Puebla del Río, compro en los supermercados grandes y en las tiendas pequeñas y creo que vivimos en un gran país. Complicado, eso sí, pero no es nada nuevo. A veces me da vergüenza de ser español, pero sólo a veces, cuando estoy cabreado. Somos un país de envidiosos, bronquista y algo acomplejado con respecto a otros países de Europa como Francia o Alemania. Pero, ¿fascista, joder? O sea, que el día 23 vamos a ir libremente a votar y a decidir entre todos quiénes queremos que nos gobiernen y resulta que estamos “asolados por el fascismo”, según un poeta que tiene 20 años.

¿Cómo un joven nacido en 2003 puede pensar eso? Que lo piense un borrico padre del comunismo, vale. Pero es un gran fracaso de todos que lo piense y lo diga un chaval culto e inteligente. Claro, lo ha dicho en un momento, estos días, en el que hay interés en meter miedo sobre la derecha, la derechona, el franquismo o la extrema derecha. Y todo porque va a volver a gobernar un partido de derechas que ya lo ha hecho otras veces a lo largo de la democracia. Feijóo, además, es un gobernante ya experimentado, de años, como para que lo presenten como un monstruo que viene a meternos de nuevo en las cuevas.