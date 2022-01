Un poli municipal desatento

El deporte es muy bueno y los maratones también pero fastidian el tráfico, algo que acepto con agrado -ya me gustaría no tener que coger el coche por abundancia de medios públicos- menos cuando aparece el típico policía municipal sabelotodo y desatento -por no decir chulito- que con su comportamiento hacia los ciudadanos mancha la buena imagen del cuerpo al que representa. Por desgracia, es algo que acontece con excesiva frecuencia y por eso me parece necesario denunciarlo aquí, me acaba de ocurrir de nuevo ayer mismo. Igual que existe tolerancia cero para otros asuntos no deberíamos dejar pasar ni una en éste.

A primera hora de la mañana entré en Sevilla desde el Aljarafe por la rotonda de Andalucía que está junto a la parada de metro de Blas Infante. Iba a Triana y aquello estaba cortado. No era un paseo ni un capricho, llevaba a una de mis hijas a trabajar y necesitaba pasar por Triana. No era posible, me parece lógico, había una media maratón que iba a empezar en pocas horas y de la que ya estábamos avisados. Lo que es intolerable es que un mozo perteneciente a la policía municipal que velaba para que todo estuviera en orden se dirigiera a mí como lo hizo cuando paré mi auto para consultarle, incluso me puse la mascarilla con intención de que no pudiera llamarme al orden:

- ¿Cómo puedo llegar a Triana?

- El centro está cortado

- No, digo a Triana.

- Triana es el centro y está cortado.

- No, Triana es Triana y el centro es el centro.

- Bueno, siga.

Y tuve que seguir adelante hacia la zona de los terrenos de la Feria, es decir, en dirección contraria. El tipo ignoró mi consulta, no me aconsejó nada, no creo que estuviera muy agotado aún, eran las 9 de la mañana aproximadamente y aunque así fuera le llamo tipo porque, con esa actitud, llamarle agente me parece insultar a sus compañeros que sí lo son. Mi hija, que es profesional del sector turístico y acudía a su faena, se indignó porque un jovenzuelo le hablara así a su padre, persona mayor que además se había dirigido correctamente al sujeto.

A mí no me extrañó tanto aquello, sé, por mi edad precisamente, que hay quien, cuando se enfunda un uniforme, se cree un hombre de Harrelson o el novio de Barbie y más en estos tiempos con tanta TV y tanto videojuego de pegar tiros y matar gente. Hay quien se ha metido a guardia porque no sabe hacer otra cosa y ni siquiera sabe ser guardia porque no ha asimilado lo que es hablar con los ciudadanos de cuyos impuestos sale su sueldo. Recuerdo, por mi edad, cuando el autor de teatro y actor Albert Boadella se cachondeaba hace la tira de años en un espacio de TVE de este personal uniformado por fuera y tarugo por dentro que por el hecho de llevar uniforme ya se cree miembro de los Tercios de Flandes.

Con tanto desprecio que ahora se le hace a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado me he vuelto muy comprensivo y partidario de ellas y de respetarlas, a diferencia de cuando era un progre ingenuo. Ese respeto se termina cuando algún miembro de quienes las forman deja él mismo de respetar el uniforme que lleva puesto. Entonces ya rompo la baraja, como la fuerza la tiene el desatento de turno y no yo, terminaré perdiendo o en comisaría. Tal vez si el mozuelo que confunde una zona extramuros -Triana- con el centro hubiera seguido demostrándome que no tiene ni idea de la geografía y la historia sevillanas me hubiera enervado y le hubiera dicho que soy funcionario del Estado como él, incluido de mayor rango y no trato así a mis alumnos. Y no sé cuántas cosas más le habría largado. Por fortuna todo quedó ahí y continué mi marcha para no tener follones. Me aguó el niño el comienzo del domingo, me acordaba, por ejemplo, de la corrección con que te suele tratar la Guardia Civil de Tráfico, mucho más cuando te brindan el saludo militar al detener tu marcha, antes de hacerte alguna observación.

El poli municipal desatento de la rotonda de Blas Infante a fin de cuentas hizo algo positivo: recordarme cómo no hay que comportarse cuando un ciudadano hace una pregunta a un funcionario del Estado. El uniformado muchacho debería volver a la academia a que le enseñaran modales.