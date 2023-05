Un sueño, un homenaje y otros recuerdos de película (madre)

Miren por dónde también voy a escribir algo sobre el día de la madre. Otro día subvencionado por el gran comercio, sin duda. Pero para empezar vayan a ver a sus madres, sobre todo los que ya somos mayorcitos, que ellas se lo agradecerán.

Bueno la mía ya no está aquí en este mundo e irremediablemente ya no es mi techo. Como el cuento de los tres cerditos hoy solo me queda la casa de ladrillos imbatida por el lobo, pero expuesta a la erosión del paso del tiempo y a la amenaza de las enfermedades. Se acabaron hace siglos frases del tipo “eso no tiene importancia” o “le voy a poner una vela al santo porque no tenías nada”, que me solía espetar mi madre. Pero su vuelta al recuerdo empezó con un sueño que tuve no hace mucho.

Soñé que me veía como un niño acompañado con una mujer de piel morena que supuestamente era mi madre. Todo empezaba a la orilla del mar mientras dábamos un paseo. El caso es que decidía alejarme de ella y explorar solo nuevos lugares. Andaba y andaba por la costa admirando hermosos paisajes, atravesaba pueblos y aldeas de pescadores. Las horas pasaban, el sol se ponía en el horizonte y me apremiaba volver con mi madre. Emprendía pues a desandar lo recorrido pero el regreso se me hacía más difícil y lleno de obstáculos: la marea estaba más alta, los recodos más agrestes y los acantilados más altos. Regresaba a un pueblo por donde había pasado antes, ya era de noche. Aquél ya no me parecía tan afable y sus habitantes vivían en laberintos de casas derruidas con paredes y techos de plástico. En una de esas viviendas, veía a través de sus paredes bestias descomunales que corneaban a sus moradores. Así que decidía huir hasta que no me daba cuenta que había llegado a un valle hermoso con afloramientos de viejas estatuas de diosas madres. Sí, allí estaban entre otras tantas Astarté, Gea, Cibeles... Al rato una fantástica ave me llevaba de regreso con mi madre. En el mismo lugar volvía a encontrarme con ella, no me reñía por haberme perdido y su rostro no mostraba emoción ninguna. Pero si bien yo me había hecho adulto ella seguía igual de joven.

Cuando desperté eran las seis de la mañana, pero decidí seguir soñando despierto. Y recordé como de chaval una tarde de primavera me llevaron los profesores de mi colegio al Corte Inglés. Allí cada alumno debía comprar un regalo por el día de la madre. Yo en concreto acabé comprándole una bandeja de plata a la mía, que conservó orgullosamente durante muchos años en una vitrina del armario del salón. Como digo no podía seguir durmiendo así que también empecé a agradecer, todo lo que se me venía a la cabeza sobre mi madre.

Efectivamente a mi mamá le debo tantas cosas como el cuidado de mi bronquitis infantil que requería médicos, inyecciones y algunos días en el hospital. Su canturreo folclórico en la azotea. Las tostadas de manteca colorá y de margarina Arias antes de llevarme al colegio. El puchero sin pringá en los momentos más difíciles. Su esfuerzo por sacar a la familia haciendo ropita para niños o trabajar como limpiadora en un instituto aunque, esto último, supusiera abandonar nuestro piso del centro e irnos a una barriada alejada. El misterioso prodigio de ver mi monedero lleno de monedas, cuando ya no me salían clases particulares. Le agradezco sus llamadas a mi casa ya habiéndome independizado, a las diez de la mañana un domingo, preguntándome si iba a ir a comer a la suya (también para prepararme una tortilla de patatas y los tapes). Le debo finalmente que conviviera con la enfermedad de acero de mi hermano. Que al llegar el final de mi propia madre, a costa del covid, ella misma me ahorrara sus últimos padecimientos.

¿Que cómo está el mundo hoy? El mundo se ha complicado un pelín: hay una nueva guerra, el covid sigue atacando con la boca cerrada, la reina Isabel de Inglaterra se acabó muriendo, otra vez la sequía, en el teletienda venden los mismos collares de piedrecitas brillantes... Pero lo que te va a sorprender es que el rey Juan Carlos es emérito y ya no reina (vive en una país árabe ahora). Hemos descubierto que además de campechano le gustaba mucho el dinero y que sus amantes están saliendo a la luz con voz propia a la palestra (anda que si levantaras la cabeza y vieras lo de Corina y Bárbara Rey o su presunta nueva hija).

Por lo demás hace tiempo que no echan pelis de Chuck Norris, de John Wayne, de Schwarzenegger, de Clint Eastwood (éste último en su papel de policía fuera de la ley) o de Bud Spencer y Terence Hill (anda que no daban hostias los dos). Además sé que te gustaba mucho la saga de aventuras protagonizada por Harrison Ford; eso explica tu querencia por el látigo-correa como instrumento de castigo, cuando salías detrás nuestra corriendo por la azotea. Ah, se me olvidaba decirte que hace tiempo que no veo al Pibe en la tele pero hay otro “malo” que se llama Risto en Tele 5.

¿Cómo no voy a acordarme de mi madre?