Un torero en el Congreso

No recuerdo un discurso de investidura en el Congreso de los Diputados tan brillante como el que dio ayer Alberto Núñez Feijóo, que estuvo en torero ante un Sánchez filibustero y gallina. El presidente en funciones optó por no darle la réplica a Feijóo y encomendarle la tarea al bronquista Óscar Puentes, el exalcalde de Valladolid, que nos salió flamencólico, como diría el señor Morente, llamando “cantador” a Paco Toronjo, “Toronja”, según él. ¡Madre de Dios! Lo cierto es que parecía un perro de presa al que Sánchez le había quitado el bozal para que se comiera vivo a Feijóo. Como le habrían escrito el discurso días atrás, chocó el tono carroñero porque el líder del PP dio un discurso correcto, de tono amable, sin chirridos ni ataques personales a Sánchez. ¿A qué venía entonces esa agresividad del macarra vallisoletano? Sánchez no quería medirse con Feijóo en el Congreso, porque prefiere el Senado, por sus ventajas, sobre todo para eludir el debate sobre la amnistía. Y en vez de elegir a Patxi López, que hubiera sido lo más lógico, se decantó por Puentes para reventar la investidura.

Menos mal que Feijóo tuvo temple de torero viejo y la sangre no llegó al albero, porque se creó mucha tensión en la descompuesta bancada popular, desde donde llamaron “cobarde” a Sánchez y tuvo que mediar la presidenta del Congreso, que cada día se me parece más al personaje de Jaimito. Lejos de amilanarse, el inspirado Feijóo siguió toda la tarde en su línea, con momentos brillantes, como cuando le dijo al presidente: “Señor Sánchez, usted me pedía hacer seis debates en la campaña electoral y ahora no es capaz de hacer el segundo”. Para sacarlo a hombros como a un torero. Feijóo me ha parecido siempre algo lánguido, sin pellizco flamenco, pero ayer estuvo enorme y lo vi con peso para ser el próximo presidente del Gobierno de España. Pedro Sánchez, con su desprecio, le puso ayer en bandeja un éxito que le va a venir muy bien aunque no saque adelante el viernes la investidura. Pero si hay elecciones de nuevo, porque Sánchez tampoco lo logre, ganará por mayoría absoluta. Parece que le ha llegado su momento.