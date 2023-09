Un VAR para Las Cortes

Me parece que Bar ya hay, a ver si me llego un día por el Congreso de los Diputados y Diputadas -propongo que se llame Congres@ de L@s Diputad@s- y visito los agujeros que los guardias de Tejero dejaron en el techo, me acomodo en los asientos que ahora ocupan los guardianes de Puigdemont -espero no contagiarme de nada- y me tomo una rubia en el Bar. Ahora hace falta un VAR (Video Assistant Referee), como en el fútbol, un árbitro asistente a distancia y algo más: un tribunal con cinco catedráticos de universidad. ¿Para qué?

Si unos diputados y diputadas están moviendo la cabeza y diciendo “no” cuando otros diputados y diputadas están largando datos o frases textuales de otros diputados y diputadas y luego los medios de derechas e izquierdas se agarran a lo que dicen unos mientras ocultan lo dicho por los contrincantes, ¿dónde está la verdad? Porque en este caso la verdad existe y ya es hora de que los ciudadanos la sepan. Recibo por el móvil cantidad de frases y videos de las mentiras de Feijóo y de las de Sánchez. Son mensajes tuertos que sólo ven la paja en el ojo ajeno sin notar la viga en el propio. Los que mienten son los otros, siempre los otros, ¿cómo van a reconocer que los suyos también mienten? Entonces sus vidas dejarían de tener sentido y, en cuanto a los medios, los compradores y consumidores dejarían de consultarlos porque igual que Umbral fue a la televisión a hablar de su libro y punto, una parte del personal consulta un medio para que le diga lo que espera y otra parte otro para que proceda de la misma manera pero al revés.

¿Hay alguien entonces que quiera saber la verdad? Si queda alguien que desee saber la verdad tenemos en el VAR y en un tribunal académico una esperanza. El VAR estaría donde la tecnología quisiera. El tribunal académico justo abajo, frente a la tribuna de oradores, al lado de la luz y las taquígrafas. Ambos elementos tendrían la misión de aclarar quién dice la verdad cuando se habla de crecimientos y decrecimientos del PIB, de subida o bajada de pensiones y salarios mínimos, de gastos e ingresos de comunidades autónomas, de quién pone más, Madrid o Cataluña, de si fulanito o menganita dijeron esto o aquello, de si la primera ministra de la historia de España fue Juana la Beltraneja, Ana Hurtado de Mendoza de la Cerda y de Silva y Álvarez de Toledo, Belén Esteban o Ione Belarra. Deberán aclarar si la inflación fue más alta con Rajoy o con ZP o si es más grave la Gürtel que los ERE.

Para empezar, cuando sus señorías y señoríos larguen cifras y cifras, exigirles de inmediato la fuente y si están bien interpretadas. No suelen decir las fuentes y eso es imprescindible e intolerable que no se haga en la defensa de una tesis doctoral, por ejemplo, o en un paper (artículo científico). Cualquier cita debe ser fundamentada. No es raro que hable un padre o madre de la patria o matria y luego llegue otra u otro y le diga que no ha abordado éste o aquel tema cuando sí lo ha hecho y cualquiera que haya estado pendiente lo sabe. En esos momentos, el tribunal, como don Cicuta en Un, dos, tres, responda otra vez, debe tocar las campanas, parar el acto en el acto, y hacer entrar en la senda de la verdad al mentiroso/a. Sin duda, éste/a replicará que él/ella tiene razón aunque también les digan lo contrario las taquígrafas. ¿Han visto a ustedes que alguien cambie de opinión escuchando la intervención de otros compañeros de legislatura, sea cual sea la formación política desde la que hablen? ¿Votará mañana alguien a Feijóo, que sea del PSOE y adláteres, convencido por las palabras del gallego? No, porque esto es el leninismo en estado puro, el centralismo democrático, cuando se le consulta a las bases ya se sabe lo que van a decir si las bases quieren estar sentadas en los escaños del Congreso el día de mañana. Ya dijo el famoso Noam Chomsky hace años que el mundo es parecido a la doctrina leninista, si Lenin defiende que un país lo debe conducir un grupo de revolucionarios muy escogidos, el mundo lo llevan unos pocos en comparación con los bastante más de 7.000 millones que somos ya.

¿Verdad que saben ustedes que tampoco con el VAR y el tribunal académico sabríamos la verdad? Claro que no. VAR y tribunal serían de inmediato copados por la política, como la Justicia, como RTVE, como los medios privados, como los sindicatos, como... Y pasaría lo que dijo Bismark de la guerra: “En la guerra la primera víctima es la verdad”. Y en la paz también. Y sin embargo la verdad existe, lo diga Agamenón o su porquero. “Conforme”, dijo Agamenón. “No me convence”, contestó el porquero, según escribió Juan de Mairena/Antonio Machado. Ya que en Las Cortes no hay nada andaluz al menos que se lea aquí algo.