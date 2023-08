Una asesinada por semana: el nuevo terrorismo

A pesar de que los asesinatos machistas llevan produciéndose desde que el mundo es mundo, en nuestro país cumplimos ahora 20 años contabilizándolos. Decir veinte años es acordarnos del tango... En la primera de estas dos décadas, la media de asesinadas al año era de 70. En la segunda década, esa media ha bajado a las 50. Eso, en cifras no menos tremendas, significa que hemos pasado de 5 asesinadas al mes a 4... Pero cuatro mujeres al mes significa una por semana. Es decir, que cada 7 días muere en nuestro país una mujer a manos de quien dice o dijo quererla. Porque cada muerte por violencia machista tiene detrás una insostenible, tóxica y perversa historia romántica...

Siendo siempre las cifras una barbaridad insostenible en una sociedad civilizada, si esta cantidad de mujeres golpeadas, atropelladas, mutiladas, maltratadas y asesinadas ha ido decreciendo lentamente en estas últimas décadas ha sido a pesar de quienes niegan esta realidad y de quienes se ríen de que pongamos el ojo de halcón sobre ellas. A pesar de esa gente que también quiere gobernarnos.

La oscilación de asesinatos machistas cada año no deja de ser inquietante porque mientras que en el año 2005 murieron 57 mujeres a manos de sus asesinos, esta cifra subió hasta las 69 al año siguiente... En cambio, mientras que el año 2008 se asesinó a 76 mujeres –el año más horrible-, en 2009 esa cifra cayó hasta las 56, para subir de nuevo hasta las 73 en 2010... Fue a partir de 2011 cuando las cifras de asesinadas no ha llegado ningún año ya a las 60. Desde la pandemia, la cifra parece mantenerse por debajo de las 50. Pero estamos en agosto, un mes tradicionalmente terrible para la violencia machista, y la cifra sigue siendo terríficamente prometedora: 35 asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas, de las cuales tres se han marchado al otro mundo en solo 24 horas.

La estadística puede servirnos de cierto consuelo, pero debería servirnos también de acicate en la lucha contra este terrorismo, el mayor de nuestro país desde el fin de ETA. Esa estadística debería reflejarse en las marquesinas de las paradas de autobuses, en los campos de fútbol y hasta en la pantalla del turno de las grandes superficies. La estadística debería perseguirnos a todas horas, para recordarnos que hasta que la cifra no alcance el glorioso número del 0 tendremos que seguir avergonzándonos de concatenar récords de asesinatos entre esa otra mitad de la humanidad dedicada, por naturaleza, a darnos la vida.