Una bandera verde es la noticia a la que miramos hoy, Carmona es la protagonista

Esta ciudad no para de traernos buenas noticias en todos los sentidos, el turismo, la gastronomía, y la creación de empresas, que, curiosamente son hombres y mujeres. Dentro de emprender y en la parte femenina tenemos cada año en la feria EME. Mujeres empresarias de Carmona que en todas sus ediciones no para de crecer. En una carta dirigida al alcalde de la localidad, Juan Ávila, el decano del colegio de Ingenieros Industriales , Juan Carlos Durán, comunica la concesión de este distintivo por incluirse Carmona entre aquellos municipios “amigables con la industria”; es decir, “que tengan la promoción de la industria y la atracción de inversiones industriales entre sus objetivos prioritarios. Un reconocimiento al trabajo que desde hace años se viene desarrollando en Carmona para atraer industrias y empresas que generen empleo y riqueza en la localidad con medidas como por ejemplo la bajada de impuestos que ha entrada en vigor en 2023 y que se extenderá, al menos, durante los próximos tres años. Una buena noticia que el futuro empresario tiene en cuenta y que encuentra en esa ciudad. Hablemos de esa bandera verde y quienes son los creadores de este galardón. El Colegio de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental, que representa a más de 3.000 ingenieros industriales de la comunidad andaluza, le comunicaron al Ayuntamiento la concesión hace unos días de la bandera verde de su entidad como reconocimiento a su labor en la atracción de nuevas industrias. Tras un proceso de evaluación, los ingenieros industriales andaluces destacan que el Ayuntamiento de Carmona “facilita los medios para que los plazos de tramitación de expedientes municipales sean reducidos, haya bonificaciones y facilidades fiscales, planes de desarrollo y otros incentivos de promoción e impulso empresarial. Para que tengan una idea de como crece el mundo empresarial de Carmona vamos con un dato significativo que es termómetros de la industria de esa ciudad, el impulso dado al Parque Logístico de Carmona ha pasado de los 300 trabajadores en 2011 a los más de 1.000 de la actualidad, gracias a la llegada e implantación de nuevas empresas. Traer esta noticia en los tiempos que corren es algo que nos llena de alegría, no todo van a ser noticias malas en el mundo laboral e industrial. Así Carmona se pone una vez mas a la cabeza de las grandes ciudades de nuestra provincia y que beneficia todos, por una parte, la creación de puestos de trabajo y el nacimiento de nuevas empresas. El programa de Banderas Verdes es una iniciativa del Colegio de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental para reconocer las facilidades de los ayuntamientos para el desarrollo de la industria en su municipio y la promoción de inversiones industriales. Esta última frase es la que lanzamos a todos los municipios sevillano para que tomen buena nota y que poco a poco consigan hacerlo realidad en su localidad. Sin prisas, pero sin pausa.