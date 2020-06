Una Bienal de circunstancias

Que se haya decidido celebrar la XXI Bienal de Flamenco tiene sus riesgos, porque puede haber nuevo confinamiento en agosto o septiembre, y se iría todo al garete. Pero había que correr ese riesgo porque el festival sevillano da mucho trabajo y los artistas flamencos tienen que vivir de algo. Son 51 producciones y eso significa que habrá cientos de personas ocupadas para abrir los escenarios en agosto y septiembre. Sin embargo, no se entiende muy bien que esta edición vaya a ser más larga que las anteriores, dos meses, en vista de las circunstancias. Y, sinceramente, la extensa programación es un gazpacho. Duele decirlo, pero la magna cita jonda de Sevilla, que ha cumplido ya cuarenta años, está liquidada. Duele porque estuve en aquella primera edición de 1980, cuando tenía solo 22 años, y las he vivido todas, desde 1984 para este periódico. La Bienal ha sido mi escuela y me gustaría que estuviera en mejores manos. Antonio Zoido no es la persona indicada para estar el frente del festival. Lo piensa mucha gente, pero pocos se atreven a decirlo. Solo hay que mirar la programación para convencerse de que el festival necesita reinventarse, cambiar totalmente, y Zoido no sabe cómo se hace eso. Ni siquiera en el Ayuntamiento saben qué hacer con la Bienal, porque, entre otras razones, les importa un pimiento el flamenco, como lo demuestra el hecho de que, salvo la Bienal, apenas hagan nada por este arte. Sevilla ha sido siempre la Meca de lo jondo y ahora no cuenta para nada. Hace siglo y medio, cuando Silverio era despreciado y hasta atacado por sus cafés flamencos de Amor de Dios, Tarifa y Rosario, todos los artistas del género daban la vida por actuar en ellos y acabaron viviendo en nuestra ciudad figuras como el Canario de Álora, Dolores la Parrala, Concha la Carbonera, el Perote de Álora, Paco el Barbero, la Malena, la Macarrona y la Chorrúa. Hoy hay artistas importantes que no quieren venir a la cita hispalense porque, aunque haya quienes digan que es la mejor del mundo, hay festivales en Francia que le dan seis vueltas. La Bienal lleva años en la rutina y no levanta cabeza, por muchos espectáculos que se celebren en cada edición. Estrenos, les llaman, con todo el descaro del mundo. Va a haber Bienal y bienvenida sea, porque cientos de personas la necesitan para comer. Pero una vez que acabe, en los primeros días de octubre, el Ayuntamiento debería reunir a personas que saben de verdad y ver qué se puede hacer no solo para que el festival salga de la rutina, sino para que Sevilla vuelva a ser la Meca de este arte.