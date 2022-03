Una conversación con Chema Blanco

Hace unos días me llamó el director de la Bienal, Chema Blanco, para aclarar el contenido de un artículo y aproveché para hablarle de la situación del flamenco en Sevilla y de la necesidad que desde la Bienal se haga algo. Se va a presentar la programación de la cita sevillana a final de mes, a falta de las actividades paralelas, que se presentarán en junio, y no sabemos por dónde irá. Al parecer se hará algo en la Universidad sobre el centenario del Concurso de Cante Jondo de Granada, que se está conmemorando este año. Los dos grandes protagonistas de este histórico certamen son sevillanos, el Tenazas de Morón y Manolo Caracol, así que la capital andaluza está obligada a conmemorar el concurso granadino, y rendir honores a nuestros artistas. Sevilla le ha dado la espalda a la historia del flamenco en esta ciudad, que es de una gran importancia desde el punto de vista cultural. En el siglo XIX Sevilla era la Meca de lo Jondo, donde estaban los cafés cantantes más importantes y los más célebres artistas del cante, el baile y el toque. El cantaor Silverio Franconetti (Sevilla, 1831-1889) fue el protagonista de aquella gesta y su ciudad natal lo ha olvidado por completo. Hemos denunciado muchas veces desde El Correo que nada en Sevilla recuerda al gran maestro, al padre de este arte. Ni los sevillanos siquiera saben qué hizo el cantaor de la Alfalfa por el flamenco, un arte que nos ha dado tanto. La Bienal es un festival enfocado a llenar teatros de turistas, pero podría ser algo más. Chema Blanco, que es ahora quien dirige el festival y gestiona todo lo relacionado con nuestro arte en Sevilla, debería impulsar la creación de un centro de documentación con el nombre de Silverio. También una escuela municipal de flamenco, un centro docente de formación de jóvenes, porque nos estamos quedando sin artistas, sin las grandes referencias que siempre tuvimos en el cante, el baile y el toque. Hay muchos investigadores sobre nuestro arte en todo el mundo, pero cuando vienen a Sevilla no tienen donde investigar: un archivo, un centro de documentación, algo. ¿Por qué no se crea, si es tan necesario? Tenemos un gran festival, vale, pero nada más. La mayoría de las peñas acabarán desapareciendo y las que queden se habrán convertido en tablaos. Nadie jamás ha intentado hablar conmigo o con otros investigadores sevillanos desde el Ayuntamiento o la Diputación Provincial para tratar este asunto. Ni lo van a hacer nunca. Chema Blanco me llamó hace unos días para pedirme explicación sobre una crítica y aproveché para rogarle que se ocupara de devolverle a nuestra ciudad desde la Bienal el protagonismo flamenco que siempre tuvo. Me temo que será para nada, pero confío en que al menos lo intente.