Una cuestión de gestos

La clase política actual podría comenzar a tener gestos ante una sociedad tremendamente quemada que, en general, la ha aborrecido. Es verdad que todavía hay millones de ciudadanos que aún van a votar cada vez que hay elecciones, porque se plantean como una fiesta de la democracia y nadie se quiere perder el festejo cada cuatro años. Los ciudadanos españoles merecen gestos por parte de los políticos y subirse el sueldo en estos momentos, con lo que está pasando, es absolutamente inmoral. No lo es que a un pensionista que cobra 700 euros al mes le suban 10, porque con esa pequeña cantidad se puede comprar un pollo, un paquete de arroz, dos barras de pan y una botella de vino peleón. Y a lo mejor hasta le sobra para un cuponcito. ¿Se iban a morir de hambre porque este año dejaran de subirse el sueldo? No es que ese gesto solucionara el problema, pero como diría el vicepresidente Iglesias, sería una actitud. También sería un gesto que en el Parlamento no se hablara para nada de fascismo, porque puede ir Toni Cantó al Senado y dar datos sobre el comunismo, como ha pasado. Está bien que los diputados socialistas hablen de la corrupción de la derecha, del PP, pero que no se enfaden si estos replican con la del Partido Socialista. Otro gesto sería que Pedro Sánchez eliminara cuatro o cinco ministerios y que con ese dinero, que serían miles millones de euros, se hiciera llegar el SMV a los cientos de miles de personas que aún no lo han recibido. Los españoles no entenderían que fuera eliminado el Ministerio de Universidades, por ejemplo, con lo que dobla el lomo cada día el ministro Manuel Castells, pero sería un gesto. Como lo sería que la ministra de Igualdad, Irene Montero, dejara de inventarse chorradas como la de que el color rosa “reprime y oprime” a las niñas. El informe ha costado casi veinte mil euros, que manda huevos. Tampoco estaría mal que la oposición tuviera también sus gestos en favor de la paz social. Abascal y Casado no tienen por qué aprobar todo lo que haga el Gobierno, en algunos casos verdaderas locuras como un estado de alarma de seis meses, pero tampoco ir a destruir todo por sistema e intereses políticos. Nunca hubo un gobierno tan pésimo, pero tampoco una oposición tan inútil y miserable, politizando una pandemia que nos está matando y arruinando. Los gestos son importantes en política, porque sirven para que los ciudadanos no dejen de creer del todo en los gobernantes. Y es un mal gesto que el presidente del país, Pedro Sánchez, se fuera ayer del Congreso sin escuchar lo que cada uno dijo sobre un estado de alarma que no es como aprobar una partida de rollos de papel higiénico para el Falcon.