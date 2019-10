Una década sin Bernarda

Mañana se cumplen diez años de la muerte de Bernarda Jiménez Peña, Bernarda de Utrera, una representante de lo que Antonio Mairena llamaba el cante casero, o sea, el que se hacía en el seno de las familias gitanas de Andalucía la baja. Escuela donde por cierto bebió bastante el maestro de los Alcores, así que no se entiende muy bien que les quitara importancia a cantaores o cantaoras de esa escuela, como Bernarda, quien, por cierto, era una cantaora casera que actuó en medio mundo.

Era fundamentalmente festera, esto es, especializada en cantes de fiesta, como la bulería, su palo, aunque brilló también en cantiñas y otros estilos. Con una personalidad única, sin duda, que la hizo inmortal. Su sonido de voz era inconfundible y sabía a Utrera desde que se levantaba hasta que se acostaba. Una mañana iba por su pueblo y la vi camino de la plaza de abastos, cerca de la calle Nueva, de donde era. La seguí para ver sus andares garbosos y a compás. Bernarda andaba a compás y cuando cantaba medía los tiempos de una manera prodigiosa.

No tenía la velocidad de la Niña de los Peines, la Perla de Cádiz o la Paquera de Jerez, pero no le hizo falta. Además, su escuela cantaora no era de alta velocidad, sino de tren a media máquina. A diferencia de Jerez, en Utrera se ha cantado siempre con temple y despacito, como el toreo de arte de Curro Romero, Rafael de Paula o Morante de la Puebla. Se caracterizan sus cantaores por dos cosas, el compás y el sabor al paisaje, y Bernarda tenía esas dos características. Por eso es inolvidable y mañana será inevitable no echar alguna lagrimita pensando en aquella cantaora, nieta de Pinini, que nos llenó el corazón de compás, sentimiento y flores gitanas.

Ya no hay cantaoras como Bernarda, con su personalidad y una naturalidad única. Flamenca dentro y fuera de las tarimas, contestataria, sin pelos en la lengua, sincera y brava como ella sola. No era falsa, sino todo lo contrario: ni siquiera actuaba en los escenarios, sino que cantaba con una naturalidad pasmosa, como lo hacía en el patio de su casa.

Una noche le pregunté en Arahal, mi pueblo, que por qué cantaba y me dijo que lo hacía porque hablar era muy aburrido. Respuesta genial de una artista irrepetible que se nos fue hace diez años. Recuerdo aquel día como uno de los más tristes de mi vida, porque adoraba a aquella mujer gitana que me regaló momentos inolvidables, como su hermana Fernanda.