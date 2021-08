Una década sin Moraíto Chico

Tal día como hoy, de hace justamente diez años, moría uno de los guitarristas más flamencos de la historia, Manuel Moreno Junquera, Moraíto Chico en los carteles, hijo del también guitarrista jerezano Juan Morao. Estos días ha habido un debate en las redes sociales a raíz de unas declaraciones de Paco Cepero en ExpoFlamenco, en las que aseguraba que Paco de Lucía descubrió el soniquete en él. Le han dado para el pelo al maestro, sobre todo los que piensan que el genio de Algeciras nació siéndolo y que no aprendió nada de nadie. Que no pilló nada de sus coetáneos. No hablé mucho con Paco de Lucía, pero una de las veces se refirió a Moraíto Chico como “un fenómeno, con un soniquete y un aire únicos”. Tenía toda la razón: nadie tocó por bulerías como el sobrino de Manuel Morao. Pero Moraíto no era solo un guitarrista que tocó como nadie por este palo tan jerezano, sino mucho más. Verlo bailar también por bulerías era como quedarse dormido en un corral de Santiago escuchando cantar a Terremoto o viendo dar una pataíta a Juan Mojama, en sueños, que bailaba casi mejor que cantaba. Anoche, de madrugada, mientras escribía estas líneas, recordaba los muchos momentos de arte vividos junto a este genial guitarrista, sobre todo cuando nos abrazamos en la ciudad francesa de Nimes, poco antes de su muerte, y me dijo al oído: “Por si no nos vemos más”. Aquella misma noche lloré desconsoladamente en el hotel porque supe que sería así, que no lo volvería a ver con vida. Fue ya en el Tanatorio de Jerez, donde había tanta gente, donde vi por última vez, de cuerpo presente, al artista y al amigo, al genio del compás y la nota jonda remojada en Tío Pepe, al artista más humilde que había conocido hasta ese momento. Moraíto jamás se dio importancia alguna, cuando pudo hacerlo porque tenía el don que su mare le pegó en la piel al parirlo: el don del arte. Se puede aprender a tocar una guitarra, pero no hay escuela en el mundo donde se pueda aprender a sacarle el sonido que Morao le sacó a una sonanta. ¡Cuánto se le echa de menos, por Dios! Nos dejó a su hijo Diego, que viste también de morao y oro, pero llevamos diez años, una década, sin ver andar por Santiago a Moraíto, siempre tan despistado, como el que no sabía a donde iba, aunque nunca iba perdido.