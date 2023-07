Una historia: ¡Adiós Pequeño!

He terminado de leer la novela “Adiós Pequeño”. Es emotiva, con una gran carga de realismo y que nos conduce sí o sí a adentrarnos en nuestros recuerdos y en el mapa de lo que es nuestra vida.

Te acerca a lo que eres como persona entrelazándote con las personas con las que has tenido relación directa o indirecta en el devenir de tu vida.

Te ayuda a engancharte con todos esos recuerdos que un día desaparecieron o más bien quedaron en las micro cuevas de tu cerebro. Y de pronto aparecen, no por arte de magia, si no porque una determinada circunstancia comienza a engarzarse con lo que eres. No puedes huir y te encuentras obligado a perderte en el recorrido de tu propia historia. Te conviertes en pasajero de un tren que va abordando parajes que te traen recuerdos que estando escondidos comienzan a aflorar como lo hacen las flores salvajes en las huertas, los campos y las montañas.

El texto te lleva a tener que parar por un tiempo, dejando de vivir como vivías y logra que retrocedas a los recuerdos... Sí, los mismos recuerdos que nunca se fueron y que te ayudarán a construir momentos que crecieron contigo. De pronto te percatas que cuando tus padres se fueron te hacen descubrir que también tú, te vas, dejando de ser pequeño.

¡Adiós Pequeño! te obligas a decir.

Te obligas a firmar en un documento imaginario en donde la cercanía de los recuerdos experimentados tiene que ayudarte a reconstruirte como persona. No lo firmas en ningún papel, simplemente queda en tu cerebro... pero te reconstruye... y esto no tiene precio ni puede comprarse, hay que vivirlo y sentirlo en cada detalle que el nuevo rumbo de va ofreciendo.

¡Quién sabe! exclamas. Y a continuación una vez concluida la lectura del libro puedes decirte a ti mismo “Quién sabe si todo lo vivido lo podré compartir al igual que lo relata Máximo Huerta”.

Te quedas en silencio recordando la emotividad y la realidad del texto concluido, al mismo tiempo que te haces una pregunta ¿seré capaz de introducirme en las cuevas de mi cerebro? Hacerlo implica enfrentarte al presente trayendo el pasado y esto, unas veces produce sosiego, pero otras te llevan al sufrimiento. Si es afirmativa la respuesta seguro que iniciarás un camino de crecimiento personal que harán de ti una persona que asume el presente de una manera realista y tierna. La ternura siempre se apoderará a las tensiones y a los momentos duros que el propio devenir de la historia nos irá presentando y de los cuales no podemos huir y tampoco dar la espalda... son momentos que existen... son momentos que tenemos que manejar con cuidado... son momentos en donde la parte dulce de la vida se ve amenazada por la aspereza de las circunstancias...

¡Adiós Pequeño! te obligas a decir.

Descubres a través de una lectura aderezada con la vitalidad de las palabras que autor utiliza, tejiendo un texto de un léxico vivo y variado, rico en experiencias personales que suceden a través de lo cotidiano... sencillamente de lo que es la vida... de eso se trata... de contar lo extraordinario que tiene una vida y de lo que hilan las personas que aparecen en las relaciones, así como lo que estas realizan: tienen negocios, trabajan, se enamoran y bailan como se hacía en las décadas duras de los 50, 60, 70 del siglo pasado.

El texto revoluciona, por que no decirlo, al que lo lee y lo medita. Te ayuda a situarte en lo que eres y en lo que serás. Lo logra de manera natural y espontánea. Sin darte cuenta te hallas ante tu propia historia y aparecen los recuerdos, los tuyos, y vas sintiendo que la novela se introduce en tu cerebro abriendo tus propias micro cuevas haciendo que salga todo lo guardado, aquello que no recordabas, pero que, de pronto, empieza a convivir con tu vida de forma natural. Y te dices a ti mismo ¡Adiós Pequeño!

¡Adiós Pequeño! es una novela que leyéndola hará que puedas profundizar en lo que has sido, en lo que eres marcándote lo que serás. Merece la pena perderse en una historia que logrará hacerte protagonista de tu propia historia a través de la propia historia del autor.