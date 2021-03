Una ilusión: Sevilla y Betis

¿Qué representan el Sevilla FC y Real Betis Balompié en un mundo tan interrelacionado como el de hoy donde todo está en cuestión, desde el ordenador digital más avanzado hasta el concepto de pareja o de género? Mucho. Porque cuando lo que le rodea al ser humano se vuelve inmenso y a uno le da la sensación de que las cosas se están sacando de quicio y son incontrolables, la reacción humana es, en buena medida, retrotraerse sobre los más próximo, lo más emotivo, lo que te ofrece más seguridad.

No sabía yo que me iba a ir a la cama tan contento el otro día con la remontada del Betis de 0-2 o 3-2. Ni sabía que viendo el partido me iba a enfadar tanto, casi como cuando era joven y era socio, si bien nunca he sido muy emocional en el campo aunque Canito me pusiera el corazón en un puño con esos regates que hacía delante del portero en el área chica. Menos mal que tenía mucha clase el tío y le salían bien. Los dos cabezazos de Joaquín y Borja Iglesias me supieron a gloria y me fui a acostar con una tranquilidad y una ilusión como si fuera un niño y al día siguiente fueran a venir los Reyes Magos.

Como no soy antisevillista sino que quiero que el Sevilla gane todas las copas que pueda y que el Betis lo imite y al menos lo iguale, no me gustó que lo eliminaran de Europa. El Betis me estimuló, el Sevilla me originó cierta tristeza en lugar de la típica alegría de la rivalidad porque ya que has llegado al 2-2 se merecía al menos la prórroga lo que pasa es que había tirado la eliminatoria en el Sánchez Pizjuán porque su entrenador parece muy irregular, ha logrado inculcar testiculina a los jugadores pero no desde el primer minuto y a veces le faltan más calorías a esa testiculina y a él más ambición.

De manera que los grandes ideales van cayendo, poco a poco pasas de una situación en la que siempre alguien te ayudaba y te sacaba las castañas del fuego a otra en la que te das cuenta de que ahora todo pivota sobre tu cabeza y sobre tus espaldas: los hijos, los nietos, toda la vida. Ahora no eres tú el animado sino el animador, no eres el guiado sino el guía, las miradas están puestas en ti no porque seas el niño sino porque eres una persona mayor y por mucho que ahora rechacen a los ancianos te estás convirtiendo en uno de ellos, lúcido aún y con carisma, la memoria histórica, el inconsciente colectivo siguen ahí, “del viejo el consejo”, el consejo de ancianos de diversas civilizaciones ya históricas ha dejado su huella a través de los siglos.

A pesar de todo, ¿quién consuela y ayuda al que ayuda? Tal vez algunos, tal vez pocos, tal vez nadie. Y sin embargo todos precisamos ilusiones para vivir o, mejor dicho, para existir, sin que necesariamente seamos personas ya mayores o demasiado mayores. Cuando el mundo aprieta y a veces ahoga, en todas las edades, para evitar o paliar esos sinsabores, hay unos señores en un campo de fútbol que con un cabezazo de gol te pueden arreglar una semana triste o que incluso perdiendo un partido y teniendo que abandonar una competición europea importantísima, como lo han hecho con honor y dignidad, inyectan también un torrente de dicha porque se ha perdido con la cabeza muy alta, lo que no se ha logrado en el campo se ha alcanzado para uno mismo y para decirle a los demás que hay vida hasta la última milésima de segundo. Eso fue lo que nos demostró el Sevilla. Ambos, Sevilla y Betis, llevaron a cabo un servicio público, una terapia por la que hay que brindar y cantar bien alto que falta nos hace en estos tiempos. Acaso no pensemos en el valor emocional y socioeconómico que tiene contar con dos equipos en la élite. Ni Barcelona lo puede decir en estos momentos.