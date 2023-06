Una llamada desde el más allá para Ana García Obregón

Lo de Ana García Obregón es un chiste. Esta mujer se ha metido en una espiral de invenciones y de patadas a seguir que no dan tregua. Ahora resulta que mientras estaba reunida con sus editores para hablar del libro que ha presentado hoy, «El chico de las musarañas», recibió una llamada en el móvil. En pantalla aparecía el nombre de su hijo que le llamaba desde el otro lado (el terminal de su hijo llevaba dos años metido en un cajón según ella misma ha manifestado) y pensó que eso era una señal para que terminara el libro que él inició en vida. Mayor despropósito es imposible. No se recuerda nada igual en el ambiente literario. Se han justificado publicaciones de forma extraña, pero esto...

Sólo hay dos alternativas. Se lo ha podido inventar (lo de la llamada) para montar un numerito y vender más ejemplares (si es la calidad del libro lo que van a valorar los lectores ya les avanzo que ventas, lo que se dice ventas, poquitas; otra cosa es que se venda por la que se está liando alrededor de Ana García Obregón). Se lo ha podido inventar y eso supone que esta mujer está mercantilizando la muerte de su hijo. Así de sencillo. Pero, tal vez lo dice en serio. Si esta mujer cree que su hijo llamó desde el más allá para mandar una señal es que está para tratamiento intenso. No sé que es peor, si una cosa o la otra. Sea como sea, su nieta va a recibir una carga difícil de digerir y comprender.

Me escandaliza la maternidad subrogada. Es bueno recordar que cien expertos, entre los que se incluyen juristas, médicos, psicólogos y filósofos de setenta y cinco nacionalidades diferentes, han firmado el documento que se conoce como ‘Declaración de Casablanca’ en el que se pide la abolición de los vientres de alquiler en todo el mundo ya que se trata de un eufemismo para referirse a la compra y venta de seres humanos. Se presentó el pasado el 3 de marzo de 2023. No me consuela demasiado no ser el único escandalizado, pero espero que este movimiento, contra algo tan brutal y nocivo, sirva para erradicar este asunto en todo el mundo.

Me escandaliza el negocio y el show al precio que sea. Y me supera que la persona que lo genera tenga el cuajo de culpar a otros de ser incrédulos, o enemigos peligrosos, o periodistas que no saben hacer la o con un canuto y se dedican a perseguir a personas honradas sin razón. Cada uno puede hacer lo que le dé la gana, pero me siento libre para llevarme las manos a la cabeza si una mujer usa la muerte de su hijo en todo tipo de disparates.

No entiendo cómo a algunas personas se les perdona cualquier cosa y a otros se les hunde en la miseria por menos de la mitad. Alguien que dice recibir llamadas del más allá es lo que es. Añadan ustedes un adjetivo calificativo. El que crean que va mejor. Si eso lo dijera cualquiera en la barra del bar le tomarían por estúpido o cualquier otra cosa.

Por cierto, parece ser que lo que escribió el hijo de Ana García Obregón eran como veinte folios (así lo dijo su padre si no me falla la memoria). Es decir el libro es de Ana García Obregón. Y es un paquete lleno de cursiladas y reflexiones superficiales de manual de autoayuda barato. Y para tapar eso, esta mujer, no va a encontrar llamadas desde la eternidad, ni últimos deseos, ni nada de nada. El libro es un paquete y eso no tiene remedio.