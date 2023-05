¿Una sequía para siempre?

Ayer me levanté con la intención de acudir a una cita médica. Al abrir el grifo, el desmirriado chorro de agua me recordó la sequía. Cerré el grifo y me puse a preparar el desayuno. A la cafetera le eché agua embotellada, pero abrí el grifo de la cocina para comprobar que le salían tres gotas, luego dos, sin querer despegarse de la boca del grifo. Y me entró una sed tremenda. Sin embargo, me preocupó de súbito más el peinado, el afeitado, lavarme los dientes. En cuanto terminé el café, cogí una botella embotellada y la vertí en el lavabo, casi casi entera. Comprobé la poquísima cantidad que es litro y medio en el lavabo y calculé que cualquier día llenamos el lavabo con tres o cuatro litros sin reparar en ello lo más mínimo. Imaginé entonces que no volviera el agua dentro de una hora ni de dos. Ni por la tarde. Ni al anochecer. Imaginé abrir el grifo de madrugada y oír el eructo remoto de las tuberías. Abrir cualquier grifo de la casa al día siguiente y lo mismo. Que todos los grifos se convirtieran en adornos inútiles, en testigos mudos, secos, resecos, de otra época en la que hubiera sido tan fácil accionar el grifo para que saliera un chorro esplendoroso, generoso, fresco de agua, una época en la que bastaba mover el grifo para obtener agua caliente, así de sencillo, litros y litros sin limitación. Me acordé entonces de aquellos niños saharauis que alucinan cuando ven en directo, en nuestras casas, cómo el agua es un artículo de lo más corriente en nuestra vida diaria, como la luz al accionar cualquier interruptor, incluso en verano. Me dolieron las clavículas solo de pensarlo, solo de la sed. Y pensé en cualquier pájaro de Doñana, en cualquier niño en el confín de la África sahariana, en nosotros mismos dentro de no sé cuánto tiempo si esta broma sin gracia de la sequía persiste durante mayo, durante todo el larguísimo verano, durante los meses de septiembre y octubre, que hace tanto pasaron a engrosar el verano, durante noviembre, el mes de los muertos... Y entonces anunció mi hijo, a gritos y desde otra habitación, que había vuelto el agua. Así, como un milagro inmerecido.

Como vivimos tiempos más proclives a creer en las tragedias que en los milagros, me aseé rápidamente, imaginando los embalses secos, los canales secos, los pozos secos, los acuíferos secos, las lagunas y los humedales secos..., un mundo sin agua en el que solo la viésemos en esa realidad virtual que tanto les gusta a los políticos, incluso a los que son capaces de prometer que Doñana llegará a convertirse, más pronto que tarde, en un estupendo parque temático en el que todos podremos disfrutar en nuestra sección preferida, con un hilo musical suavecito que nos recuerde que no hay mal que cien años dure.