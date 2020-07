No seré el único que cree que están aprovechando la pandemia para obligarnos a vivir como muchos no queremos hacerlo: encerrados y llevando una vida “online”. En los bancos, por ejemplo, nos miran ya a los clientes como si fuéramos unos pesados a los que nos tienen que mantener y socorrer en los momentos difíciles. Alguna mañana he ido muy temprano al cajero del banco donde tengo mis deudas y no digo yo entrar con guantes de látex y mascarilla quirúrgica, sino con la UME (Unidad Militar de Emergencias), porque había mascarillas y toallitas perfumadas en el suelo para llenar una espuerta. Según me dijeron, la limpiadora iba a llegar ese día algo más tarde, pero el banco ya estaba abierto a los clientes. Intenté entrar para solucionar un asunto y un empleado me miraba como si fuera a venderle una cubertería. Nos están echando de las sucursales y obligándonos a hacerlo todo desde casa, online, sepamos o no hacerlo. Pero no solo los bancos. Para pedir una partida de nacimiento del siglo XIX en el Registro Civil de Sevilla ya no puedes ir con los datos en un papel para que te busquen lo que quieres. Tienes que pedir cita por teléfono, que nunca lo cogen cuando llamas. Por internet, si estás buscando la partida de nacimiento de un guitarrista de hace siglo y medio, te piden no solo el año y el lugar del alumbramiento, que es lógico, sino hasta la marca de tabaco que fumaba el abuelo. Te desesperas y lo dejas, claro, antes de enfermar. ¿Puedes ir a pagar la contribución antes de que acabe el plazo? No, tienes que pedir cita por teléfono, pero después de ir al Gran Poder a ponerle dos velas al Padre de Sevilla para que alguien descuelgue el puto teléfono y no sea una computadora que te hacer sentirte un verdadero gilipollas. Al final tienes que pagar el recibo con recargo. Todo esto para el papeleo. Reza para que no tengas un problema con el móvil porque te lo ponen tan difícil que acabas estrellando el celular contra la pared. O un problema con el recibo de Endesa. Bueno, puedes ir a Tomares y hacer cola durante dos horas para que te contesten a una simple pregunta: “¿Tardará mucho en venir la luz a mi casa, o sea, la vida?”. En definitiva, una vida online, quieras o no. Una nueva forma de someter a los ciudadanos, como en una dictadura, aunque recubierta de democracia.