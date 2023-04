Según el artículo 47 de la Constitución Española de 1978, todos los españoles tenemos derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Si nos lo podemos permitir, que es lo que no viene en la Carta Magna. El Gobierno no hace casas para los pobres. El mismo Pedro Sánchez prometió en la moción de censura que le llevó al poder construir 20.000 viviendas sociales y no ha hecho ninguna. Las va a hacer ahora, por lo visto, antes del 28 de mayo, día de elecciones. Como el presidente no ha mentido jamás, seguro que las hace. Y no tengo la más mínima duda de que habrá ciudadanos que se lo crean y que le vuelvan a votar en las elecciones generales. En mis tiempos mozos, los jóvenes se compraban primero un solar y no se casaban hasta que no construían su casa. Hoy se hipotecan casi de por vida y siempre viven con miedo porque si se quedan en paro el banco les puede quitar el piso o la casa. ¿Qué joven de entre 20 y 25 años se puede comprar hoy una casa más o menos digna, como dice la Constitución? Como mucho, puede alquilar un pisito por 400 euros y si gana 1000 al mes, con lo que le queda no puede ir al mercado dos veces por semana, pagar un coche o vestir a los hijos. Todos mis amigos de la infancia tienen su casa en el pueblo y, algunos, un apartamento en la playa. Hoy es impensable que un joven vaya a tener eso dentro de veinte años, salvo que se deje esclavizar por los bancos, por el sistema. O sea, que firme una hipoteca de cuarenta años que lo tenga ahogado hasta la vejez. Eso sí, Zapatero y Pablo Iglesias viven en mansiones, y los nombro a ellos porque dicen que son de izquierdas y que luchan por el progreso de los trabajadores. Ellos son los que de verdad han progresado y no los trabajadores, que son pobres a pesar de que tienen una nómina. Una vivienda digna, dicen, con el pájaro de la mentira posado en sus cabezas. Solo la tendrán si se ahorcan en vida, claro. Sánchez llevaba tres o cuatro años sin hablar de viviendas sociales, pero como está viendo mal el panorama en las urnas, hoy habla de viviendas para pobres y mañana lo hará de vacaciones pagadas a los parados. Y la calle sin arder.