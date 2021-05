Unión Flamenca miente

Ayer publicó El Correo un comunicado de Unión Flamenca que no era necesario, pero se publicó y punto, como era de obligado cumplimiento. Digo que no era necesario porque hubiese bastado con una llamada para decirme que lo de la vergonzosa lista de conferenciantes para el Congreso Mundial de Flamenco que organiza el Instituto Cervantes no era cosa de ellos sino de Rocío Márquez, la cantante onubense. Que era ella la que ha contado con sus amiguetes y ha dejado fuera a veinte críticos, estudiosos y artistas mucho más capacitados que gran parte de los que van en la lista.

¿Sabrá el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, que han dejado fuera de una lisa de más de sesenta personas a José Luis Ortiz Nuevo, Luis Suárez Ávila, Gregorio Valderrama, Estela Zatania, Ricardo Pachón, Luis Soler, Ramón Soler, Manuel Martín Martín, Javier Osuna, José María Castaño, Luis Vázquez Morilla, Eulalia Pablo Lozano, Génesis García, Antonio Barberán, Paco Vargas, Chemi López, David Pino, Miguel Ángel Fernández, Carlos Martín Ballester, Miguel Ángel Jiménez, Álvaro de la Fuente, Joaquín Zapata, Antonio Conde o Norberto Torres? Podría dar treinta más, pero son suficientes.

La artista onubense ha elegido a más de sesenta conferenciantes siendo vocal de Unión Flamenca, luego algo habrá tenido que ver esa asociación que, además, en marzo firmó un convenio de colaboración con el Instituto Cervantes. Pero si ellos dicen que es cosa de Rocío Márquez, vale. Rectifiqué, y punto. ¿O quieren acaso que me tire desde la Giralda? Si Márquez es vocal de Unión Flamenca y se firmó un convenio de colaboración en Madrid con el Instituto Cervantes, era fácil equivocarse.

Pero en el comunicado que han mandado no solo al Correo, sino a más medios, como si fuera una cuestión de Estado, mienten claramente cuando dicen que se han puesto en contacto conmigo “en varias ocasiones” para aclarar informaciones erróneas. Solo una vez me llamó María Coronada para desmentir algo que había dicho Joaquín Grilo y de lo que yo me había hecho eco. Sola esa vez, en agosto de 2020. Por tanto, mienten como bellacos en ese comunicado y ahora tendrán que demostrar que me han “reñido” en otras ocasiones.

He apoyado a la asociación y en ExpoFlamenco, portal que dirijo, publicamos casi todo lo que nos mandan. También la he criticado, claro, porque ese es mi trabajo. He dicho que crearon la asociación y que se repartieron los cargos principales, algo totalmente cierto. Y que decidieron crear Unión Flamenca no para ayudar a todos los artistas, porque la podrían haber creado mucho antes, sino porque esta crisis sí les ha tocado a ellos, los famosos, porque la pandemia los obligó a cerrar sus compañías o a quedarse en casa sin teatros.

Arcángel es vicepresidente de Unión Flamenca y está en la lista de Rocío Márquez. ¿Por su dilatada trayectoria de conferenciante, acaso? Que explique la artista por qué no ha contado con ninguno de los colaboradores de ExpoFlamenco, entre ellos Manuel Martín Martín, Ramón Soler, Joaquín Zapata, Álvaro de la Fuente, Estela Zatania o Luis Suárez Ávila. Solo con Faustino Núñez. ¿Porque soy el director y le dije hace algún tiempo que cada día cantaba peor?

¿De verdad que el Instituto Cervantes va a consentir esta chapuza?