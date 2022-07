Utrera presentó esta semana la programación veraniega

Carmen Cabra ha recordado que 2022 es el año del reencuentro, de volver a disfrutar de la vida sin miedos ni incertidumbres. Es un año de recuperar los hábitos y aprovechar las oportunidades de nuevos retos. Es por eso por lo que se han preparado 4 opciones turísticas que tendrán lugar entre el pasado día 7 de julio y el 23 de agosto de este año. Al igual que el año pasado, se ha diseñado un programa de actividades turísticas diseñado para el público más cercano geográficamente. En cuanto al programa Cultura va por Barrios comenzará el próximo 8 de julio en la barriada La Fontanilla y llegará a las barriadas El Carmen, Coca de la Piñera, El Tinte, Las Veredillas, Campoverde, Muñoz Grandes y Hermanas de la Cruz. Además, también irá a todas las pedanías. ATARDECERES, es una experiencia turística para disfrutar de la puesta de sol en la campiña desde el mirador que nos brinda la antigua atalaya árabe de la Torre del Homenaje. Esta actividad es gratuita y está destinada a adultos y jóvenes, lo menores deberán ir acompañados de un adulto. Lugar: Torre del Homenaje, Castillo de Utrera, c/ Ponce de León 8 Fechas: 14, 28 Julio y 3, 11y 14 de agosto. Hora: 21,00 – Duración: 45 minutos. Nº Plazas: 25 – todo es gratuito. SANTIAGO NOCTURNO, es una experiencia patrimonial para describir la Iglesia de Santiago de la manera más íntima. Con el templo en penumbra y acompañados por un guía, recorrerán las naves de la gótica iglesia de Santiago, cargada de leyendas y anécdotas. La visita en su tramo final se adentra en las bóvedas y enterramientos saliendo por un lugar desconocido para la mayoría de los visitantes. Esta actividad está organizada juntamente con la Parroquia de Santiago. Lugar: Parroquia de Santiago, Puerta del Perdón Fechas: 12, 21, 22 y 26 de Julio y 4, 9, 18, 23 agosto. Hora: 22,00 – Duración: 2 horas. Nº Plazas: 30 – Precio: 5 €. SABOR A UTRERA, CATA DE ACEITUNAS, es una experiencia gastronómica en la que se realizará una cata de aceitunas de la identificación geográfica protegida Gordal y Manzanilla de Sevilla en la que se encuentra incluido el término municipal de Utrera. Uno de nuestros productos Km. 0 de más arraigo histórico y popular que hoy busca nuevos mercados y segmentos para diversificar su presencia en el mundo gastronómico. Una ocasión interesante para descubrir los productos propios de nuestra localidad. Lugar: Patio de la Fuente, Casa de la Cultura c/ Rodrigo Caro, 2 Fechas: 19 y 27 de julio. Hora: 21,30 – Duración: 1 hora. Nº Plazas: 15 – totalmente gratis. ANTIGUO PALACIO DE VISTAHERMOSA, es un interesante recorrido por el edificio actual sede del Ayuntamiento, en el que se visita los diferentes salones históricos, recordando a los personajes que habitaron en el inmueble. Visita nocturna en la que el visitante descubrirá elementos históricos existentes en la Casa Consistorial. Características: Itinerario con accesibilidad. Lugar: Ayuntamiento de Utrera, Plaza de Gibaxa, s/n. Fechas: 20, 29 de julio y 2, 5, 12 y 17 de agosto. Hora: 21,30 – Duración: 90 minutos aproximadamente. Nº Plazas: 25 todo es gratuito. Un verano interesante para aquellos que no puedan salir de vacaciones y aprendan estas fechas para conocer mejor la ciudad donde viven.