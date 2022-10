Uy, que gana Sánchez otra vez...

Llevamos ya no sé ni cuánto tiempo hablando de las elecciones de diciembre de 2023, ¡de diciembre de 2023! Vamos, eso, para la gente de mi edad, es una eternidad, lo que queremos es que pase el tiempo despacio y no hay forma de arreglarlo. Va a tener razón Emilio Carrillo cuando en su marxismo místico predica que hemos pasado desde el Cronos al Kairós, es decir, desde una percepción del tiempo material, un tiempo que va a lo suyo (minutos, horas, días...) a otro personal y espiritual que corre como un galgo y vuela como una golondrina.

Pedro Sánchez está pisando fuerte el acelerador, creo que ya quedan pocos españoles a los que no les haya dado o prometido alguna dádiva. Sólo “los ricos” se van a quedar sin un pellizco de la lotería navideña que Sánchez nos está adelantando, es la primera vez en la Historia de España que la lotería está tan repartida antes de que se sortee porque cuando aparezcan los premios del 11 de la ONCE, el de Navidad y el del Niño, toma ya, más pagas para la ciudadanía. Lo que está claro es que en este caso los ricos tampoco tienen cabida en el reino de los cielos sanchistas.

El discurso de la izquierda afirma que los ricos son ricos a costa de los pobres. Los ricos se aprovechan de los pobres, por lo visto no hacen nada para ser ricos, sólo aprovecharse de los demás. Mirado de determinada manera, y teniendo en cuenta que el hombre es un lobo para el hombre, hacen su papel, tiene mérito eso de trabajar para ser rico mientras los demás ignoran lo que hacen. ¿Quién es la responsable de que los pobres lo sepan? La izquierda. Pero, en lugar de enseñarlo, se dedica a repartir el dinero de todos, de los pobres y de los ricos, una dinámica religiosa, ¿qué le va a dejar a Cáritas y a otras organizaciones solidarias? ¿Qué papel va a hacer la Iglesia si ya lo está haciendo la izquierda por ella? Los vulnerables son su fin, los ricos su blanco preferido. Uy, que me parece a mí que la izquierda se ha convertido en rica, los nuevos ricos que, no obstante, son unos ricos muy especiales.

La diferencia está clara. Mientras los creyentes se rascan el bolsillo y dan limosnas pues eso, de su propio bolsillo, la izquierda agarra la alcancía de todos -de ricos, menos ricos, vulnerables y muy vulnerables- y reparte según su criterio. Si ve que no tiene bastante, lo pide prestado y que arree el que venga. Pero el que venga vamos a ser los mismos a quienes ahora se nos quita la pasta y el Banco de España le dice al cura Sánchez es que, mire usted, no cuadran los gastos que va a hacer con los supuestos ingresos a conseguir. Sin embargo, Sánchez es hombre arriesgado, es un emprendedor con el dinero ajeno, él lo que desea es seguir en su cielo porque, como dicen en la película Amanece que no es poco, nosotros somos contingentes, pero él es necesario.

Como esto va a seguir así, a ver quién, con el bolsillo tibio o calentito, le va a negar el voto a Sánchez dentro de esa eternidad que es más de un año en el que el gobierno seguirá repartiendo y hablando de fachas y de derechas que quieren privatizarlo todo y de ricos y ricos y ricachones. Me pregunto qué será de España con otro mandato de Sánchez y los suyos. El independentismo está ahí, no se engañen, se reconciliarán y volverán a la carga. Y Bildu en el País Vasco subirá. Más otros diputados aislados a los que se les consiga el voto, más lo que quede de Podemos y ya tenemos más Sánchez. Esto sólo lo detiene una población que sepa algo de economía o que tenga instinto y consciencia de lo que está pasando. Lo malo es que eso escasee y mucha gente diga lo mismo que Sánchez: el que venga detrás que arree, sin saber que serán ellos mismos y el mismo Sánchez quienes tendrán que hacerlo. Sánchez siempre se escapará, pero sus votantes paganinis, no.