(V) Cuaderno de Goya. Goya en el diván

Es difícil saber las enfermedades que padeció desde su nacimiento y las secuelas que le dejaron, entre otras cosas porque aquí no existe tradición diarística ni memorialística. No obstante -médicos e historiadores- coinciden en que pudo tener sífilis, paludismo, malaria, enfermedades muy frecuentes en sus años y concretamente en el Valle del Guadalquivir, o bien envenenamiento por plomo (base del color blanco) que provocaron que en 1792, a los 46 años, quedara completamente sordo.

Goya no podía faltar en esta galería y de nuevo surgen las preguntas: ¿carácter ciclotímico?, ¿trastornos de conducta?, ¿bipolaridad?, ¿hiperactividad o personalidad múltiple?, ¿trastorno ansioso-depresivo?,...¿cómo pudo representar escenas de violaciones, raptos, luchas, ahorcamientos, asesinatos, descuartizamientos, aquelarres,...?, y ¿quién adquiriría esas piezas en sus días, sino otras personas con las mismas sensibilidades diferentes? Es evidente que esto no es así, sino que en ocasiones puntuales tuvo alucinaciones, siguiendo su epistolario y los de otros, que se encuentran en Archivos públicos y privados, españoles y extranjeros.

Goya no hubiera sido Goya sin este trance crucial del que afortunadamente se repone. Recaerá a lo largo de su vida, pero sin este episodio que lo tuvo al borde de la muerte, su arte –y el que vendría después- no habría evolucionado.

Vistas a distancia las escenas brutales que simbólicamente representó, nos percataremos que parecidas vemos cada día en prensa, televisor u ordenador. Pero a diferencia de ellas, las de ahora son más sutiles si tenemos en cuenta que estamos ya anestesiados y que los miles de muertos, las víctimas de cualquier tipo de abuso, crímenes, atentados o pandemias, no nos afectan a no ser a la familia o entornos próximos.

La tercera, extraída de sus “Caprichos” se titula “Tú que no puedes” y es una crítica a la ineptitud del sistema donde los pobres sostienen a los ricos, cargan con los impuestos,...que no sé si suena al momento actual.

En tiempos de Goya esas alegorías trágicas no salían en las Gacetas porque eran tipográficas y no llevaban ilustración, pero era lo que podía verse por las calles -Murillo también supo de tiñosos, escenas de mancebía y otras, aunque tratadas con dulzura- mientras que el maestro aragonés no se privaba de apretar el buril y grabar todo tipo de atrocidades.

Los asuntos que tienen que ver con las guerras y revueltas que presenció y sus nefastas consecuencias para una población vulnerable, son el equivalente de testimonios de quien fuera testigo de su cruel y a pesar de todo, extraordinaria época. Un fin del mundo. Como el que vivimos. En primera persona. En presente.

En esas series entre lo macabro y lo sublime, él denuncia, aunque parece que miramos hacia otra parte, esperando pasivos a que la situación se remedie por sí misma,... y por tanto se repetirán en cualquier parte del mundo. Lo raro en situaciones extremas como la suya y la nuestra, sería conservar la lucidez -como a pesar de todo, él hizo- y por tanto el diván donde analizar a Goya y sus vaivenes existenciales, debería hoy ser enorme para que cupieran dirigentes del planeta, poderes manifiestos o en la sombra y todos los que los secundan directamente o secundamos.

El miedo de Goya, los miedos inducidos, son otra de las nefastas consecuencias no de las guerras o pandemias en sí mismas, sino de la pésima gestión de las autoridades que entienden que el miedo es rentable a niveles políticos y económicos, a niveles de ignorancia y ausencia de reacción. La pregunta que me hago desde que se decretó el Estado de Alarma, el confinamiento, la mordaza de las mascarillas, los metros de seguridad, ..., es que ¿dónde están los intelectuales? Goya lo era. Su obra gráfica hay que leerla también desde esta óptica y como he pretendido desde la psicología y la psiquiatría. No vale que sólo lo hagan en sus respectivas plataformas. Hay también que manifestarse y decir a las claras que en lugar de las pésimas medidas que se están tomando a posteriori, habría que haberlas previsto. Lo que ha demostrado esta crisis no es otra cosa que la mentira y la quiebra de los valores artificiales que hemos sustentado.

Pienso en Goya porque me sirve de excusa para llamar la atención sobre lo que nos está pasando y porque noto ciertos paralelismos en cuanto a la angustia, el desconcierto, las víctimas de una no guerra porque es falsa, asimétrica, inducida y de la que poco sabemos del enemigo. Pienso en él y en autores como él, porque sus obras deberían servirnos de advertencia.

En el sentido del arte y de la ética y si colocamos ahora uno junto a otro sus dibujos y grabados de los “Desastres, Caprichos y Disparates”, nos percataríamos cómo este país no es otra cosa que pasto del enriquecimiento espúreo y de empobrecimiento, retroceso en todos los niveles que de vez en cuando nos diezma en una eugenesia social, que para colmo ahora es planetaria. ¡Salud y sin radicalismos, a colaborar juntos para que los Desastres, los Caprichos y los Disparates de los gobernantes y sus adláteres, no nos afecten!