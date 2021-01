Vacunas con v de vergüenza

Vacunarte cuando no te toca aprovechando que eres don Tomás es una de esas vergüenzas que te acompañan toda la vida. Da igual que se entere todo el mundo o que te rías a solas porque nadie se enteró; da igual que dimitas o que lo justifiques. Da igual que pongas paños calientes a continuación. Vivimos una pandemia histórica en la que demostramos la humanidad deseando que se vacunen primero quienes más en peligro están poniendo sus vidas, cuya pérdida nos empequeñece a todos. No entender esto es convertirte en un gusano superviviente que acabará muriendo de todos modos, como todo el mundo, al fin y al cabo. Porque no es lo que vivimos, sino cómo.

Me imagino la sonrisa apretada, íntima, oscura y satisfecha de muchos de estos políticos, militares y mandamases que han orquestado lo que hacía falta para que los vacunasen antes de tiempo, saltándose no solo los protocolos que en ellos son papel mojado, sino las urgencias de quienes ayer y hoy mismo ya no están en este mundo porque el coronavirus se los ha llevado y la vacuna que hubieran podido ponerse se la estaba poniendo otro; otro que se adelantó, un vivo, un descarado, uno que utilizó sus influencias de pez gordo para que, en alguna otra parte, unos peces más chiquitos agonizaran sin oxígeno. Como dirían las viejas, donde comen dos, comen tres, pero hay que echar más. Estos peces gordos que han engordado su soberbia, su vanidad y su sinvergonzonería no aprendieron de niños, como tantos otros, que cuando se comparte un plato no se empieza el primero ni se rebaña al final, ni aprendieron que no se le quita un caramelo a un niño, ni que la esencia del caballero no es tener un caballo. En fin, tal vez les pasó como a aquel torero que llegó a gobernador y le preguntaron cómo: “No sé, degenerando, degenerando hasta hoy”, dicen que dijo...

Lo que nadie hubiera imaginado hace casi un año, cuando España se dividía entre quienes culpaban al 8-M de la pandemia y quienes trataban de sobreponerse al golpe pensando que tal vez saldríamos mejores del trauma, era que no solo saldríamos mucho peores, sino que esta degeneración empezaría por quienes deberían estar dando ejemplo. Ya ven: solo dan ejemplo de lo que son.