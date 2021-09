Vacunas y Solidaridad

No sé si tienen la misma impresión que yo de que en todo esto de las vacunas hay muchos intereses creados, obviamente son imprescindibles y necesarias para poder combatir, o protegernos, del coronavirus que provoca la enfermedad del Covid-19 pero no es menos cierto que cada día asistimos a la ceremonia de la confusión donde son muchas las noticias que surgen de nuevas mutaciones y amenazas que parecen que van a poner el apocalipsis en pleno siglo XXI y luego se queda en más de lo mismo.

Hay datos que, periodísticamente, son objetivos e innegables: la enfermedad existen, las vacunas protegen, las mutaciones se originan y aceleran los contagios haciendo a las vacunas menos efectivas, la ciudadanía tiene miedo y, por otra parte, el negocio de las farmacéuticas es infinito con este nuevo filón que se ha dado con la pandemia.

Hablemos de ello: hace unas semanas se hablaba de “liberar” las patentes de las vacunas para que cualquier laboratorio pudiera fabricar las suyas y distribuir entre la población, esto mirando, sobre todo, al Tercer Mundo (denominación que odio). El problema surge en que cualquier laboratorio que fabrique una vacuna querrá tener sus beneficios y la rueda empresarial se dará en cualquier parte del mundo; igualmente la complejidad que las grandes farmacéuticas que ahora están en boca de todos (léase Pfizer, Moderna, J&J, ...) tampoco querrán soltar un bocado que les es muy rentable y donde se ha invertido (y recibido ayudas) millones.

Pero hay más “los ciudadanos se pondrán un máximo de dos vacunas, un ciclo completo contra el coronavirus con el que quedarán protegidos del Covid”, recuerdo que decían nuestras autoridades sanitarias para sonrojo del paso del tiempo que ha venido a demostrar que no serán dos, ni tres sino que esto será repetitivo hasta que se tenga un argumento antiviral mejor. Es decir: nos pondrán una tercera vacuna, una cuarta y hasta una quinta, por que el virus seguirá estando presente y se hará endémico. Y, de nuevo, los beneficios serán para las farmacéuticas y su dorado filón del siglo XXI.

Digo yo: es lógico que se gane dinero a costa de la Salud de los ciudadanos, al fin y al cabo esto no deja de ser un negocio más como cualquier otro pero... ¿Hasta cuando más vacunas? Reconozco que la segunda dosis de Moderna me sentó como dos tiros, que estuve malo como pocas veces y que muchos amigos o conocidos, con Moderna o Pfizer pasaron por el mismo trance. No quiero ni pensar como me sentaría una tercera o cuarta dosis pero... Habrá que ponérsela.

Tampoco debe ser esto argumento para apoyar a los antivacunas –valiente “movimiento”- y sus alocadas y extravagantes hipótesis de la relación del Covid-19 y el 5G, el magnetismo del cuerpo cuando se inocula la vacuna (que se cura y quita con jabón o gel de baño y agua), o que “están controlando a la población”, pues me parece absurdo. Pero si estamos en nuestro derecho de preguntarnos: ¿Hasta cuándo? ¿Cuántas más? ¿Tendrá los mismos efectos secundarios a corto plazo que la segunda dosis? Que como preguntas, para comenzar, no está mal.

Yo animo a vacunarse a todos aquellos que no lo han hecho, se está protegido, te sientes más seguro, eres solidario con tus semejantes y ayudas a no propagar una enfermedad que ya se ha cobrado demasiadas víctimas. La insolidaridad está presente, trabajamos con personas que “no piensan vacunarse sin pensar en los demás” y que, sin saberlo, pueden ser foco pasivo de contagio e iniciadores de un nuevo ciclo que podría matar a muchas personas. Dicen que “moralmente no pueden” o que “se lo prohíbe su sistema de creencias”, lo puedo respetar pero... ¿Qué dirá su sistema de creencia o su moral cuando sea responsable de la propagación de un virus que puede matar a muchas personas? Igual sí pueden vivir con eso...