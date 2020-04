Vamos a lo que vamos

¿Tiene mucha importancia ahora qué gobiernos recortaron más en Sanidad, si los del Partido Popular o los del Partido Socialista? Para lo bueno o para lo malo, ahora gobiernan los socialistas con Unidas Podemos y sobre la mala o buena gestión de la crisis sanitaria del coronavirus es solo a ellos a quienes habrá que exigirles responsabilidades por los errores, pero cuando todo haya acabado.

Aún no sabemos hasta cuándo vamos a estar confinados, parece que algunas semanas más, y el chorreo de muertos no para –es probable que hoy o mañana, como muy tarde, lleguemos a los diez mil–, algo que nadie podía imaginar cuando Fernando Simón nos decía que podríamos tener alguna pérdida en nuestro país. ¿Se imaginan la que se hubiera formado si con tres o cuatro muertos se le hubiera ocurrido al Gobierno encerrarnos y parar el país? Es que se insiste mucho en que reaccionó tarde, y todos lo hemos dicho, pero fue de los primeros en hacerlo, antes que potencias como Reino Unido, Francia o Estados Unidos. Así y todo, una penosa gestión de la crisis nos ha llevado a una situación de una enorme gravedad.

¿Alguien puede asegurar que con otro gobierno tendríamos los mismos muertos que Alemania? Seguro que en el Partido Popular se están frotando las manos por el hecho de que no les haya tocado a ellos, porque para esto no está preparado ningún país. No es la llegada de un meteorito, que se puede saber meses o años antes y daría tiempo a repartir cascos de obra a la población o a darnos una subvención a cada ciudadano para la construcción de un búnker. El virus ha llegado en solo días y lo ha desbordado todo. Nos hemos dado cuenta de que la mejor Sanidad del mundo, que es de lo que más presumimos en España, tenía sus carencias. Hemos sobrepasado los cien mil infectados, pero podrían ir quinientos mil o un millón. Y en vez de nueve mil muertos, cien mil. ¿Seguiríamos hablando de los recortes en Sanidad del PP, como la causa de esta tragedia? ¿Por qué no de los recortes de Zapatero?

Es que eso ahora no soluciona la papeleta, y la papeleta es que en una semana podemos llegar a los ciento cincuenta mil infectados y a quince o veinte mil muertos. Es cierto que la gestión es un desastre y que el Gobierno parece no estar dando la talla. No quiero ni pensar en qué estaría siendo de todos, de ricos y pobres, porque el virus no parte peras con nadie, de no tener a unos profesionales sanitarios como los que tenemos, capaces de darlo todo sin tener los medios necesarios, que es lo más vergonzoso de esta crisis. Todos tenemos amigos o familiares sanitarios que nos cuentan cosas increíbles, que no se ven en los informativos, donde por cierto ya se ve bastante.

Vamos a lo que vamos. O sea, a colaborar todos en salir de esta crisis tan dura con el menor daño posible. Ya habrá tiempo de pedir responsabilidades, porque ni estábamos tan preparados como pensábamos y nos decían, ni todo está tan controlado como nos venden.