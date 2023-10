Vargas Llosa, la dedicatoria de su novela y la pasión tardía

Tardaré en leer la última novela de Mario Vargas Llosa. Tengo otras cosas entre manos y ‘Le dedico mi silencio’ tendrá que esperar entre las obras pendientes de leer.

Hace años, si Vargas Llosa publicaba algo, fuera lo que fuera (novela, ensayo o columna de opinión) me ponía con ello; no esperaba ni un minuto. Después de leer ‘Conversación en La Catedral’, ‘La casa verde’ o ‘La guerra del fin de mundo’ necesitaba leer a Vargas Llosa, necesitaba entender el universo que él tenía en la cabeza, quería entender el entramado técnico que encerraba cada una de las novelas... Pero llegó un momento en que me dejó de interesar de esa forma. Pero llegó un momento en el que me dejó de interesar nada de lo que hacía. Y, al final, me encontré mirando con la ceja alzada al autor, intentando entender tanta majadería y tanta pasión de última hora.

Se está hablando mucho de la novela que acaba de publicar. Pero porque la dedicatoria incluye a una y no a la otra, porque el título puede significar no sé qué, porque será la última que escriba o no... aunque de la novela como parte del universo que Vargas Llosa deja a la Humanidad ni una palabra.

Actualmente, la crítica está en franca retirada (forzosa). Casi nadie acude al crítico para saber qué puede leer y que debe descartar. Actualmente, importa lo que hace el autor en sus ratos libres, si se enamora, si le cazan besando a una desconocida o cualquier bobada que pueda ser publicada en redes sociales. Lo mismo pasa con la música. Un artista llega a una ciudad a dar un concierto y da igual lo que cante porque lo importante es la imagen que ha ido creando con el tiempo. Al que va a un concierto le da igual qué es lo que vaya a cantar. Y, posiblemente, el público no conozca la mitad de las canciones que interprete. Lo mismo pasa en literatura. El personal se lanza a comprar un libro firmado por Belén Esteban o por una periodista famosa porque son ellas, importa poco lo que se encuentre en las páginas del ejemplar. Se consume literatura y, a la larga, eso será el desastre monumental.

Personalmente, escapo como puedo de todo esto. De hecho, sigo haciendo crítica de ópera, jazz y literaria como si le importase a alguien. Y trato de contar cómo fue posible que la soprano no tuviera el fa en su sitio, cómo desplegó el arco dramático un tenor nuevo que tiene grandes posibilidades de triunfar, qué hizo el pianista en el solo del tercer tema y que nadie supo entender o que uso hace del diálogo fulanito en una novela que se vacía por los cuatro costados. A mí me importa un bledo si tienen novios, si están en la ruina, si se van a jubilar o si están hasta arriba de coca cuando salen al escenario. Indago en una manifestación artística que va a suceder una sola vez en la historia o busco la explicación de un universo literario que trata de explicar la realidad.

Vargas Llosa, mi querido Vargas Llosa, se ha convertido en un anciano que se dejó la esencia jugando al amor y a la fama. Me duele. Y lamento tener su última novela en el estante de la espera aunque sé que es lo mejor intuyendo lo que contiene el ejemplar.