Verónica nos lanza su muerte a la cara

Supongo que llevamos demasiado tiempo con estos ingredientes funestos sin que nos demos cuenta. Pero hay muertes que arrastran otras muertes más antiguas como la que nos acaba de tirar a la cara Verónica Forqué. Y no sé si será solo por eso, o porque la pandemia vuelve a querer protagonismo, o porque estamos a final de año, o porque a la frivolidad de que se muera una mujer importante en la Cultura española y nos quedemos tan panchos le precede un programa en la televisión pública que es también telebasura sin que nadie lo diga, o que la calle ha perdido su carácter valioso para que todo adquiera su valor en las pantallas, y ya sabemos que lo valioso no tiene valor y que lo que tiene valor se compra y se vende y hoy parece comprarse y venderse todo, pero lo cierto es que hay días en los que el mundo adquiere, de súbito, un peso y un color plomizos sobre los que ni siquiera la promesa de que vaya a amanecer mañana puede restarle densidad.

No vamos bien, y creo que no es un juicio de abuelos cebolletas, sino una interpretación juiciosa frente a la frivolidad que campa a sus anchas incluso entre gente joven que debería simbolizar el cambio de paradigma del que hablan sin creer en él ciertos políticos con labia. La mayor parte de la juventud anda convencida de que todo se compra y se vende, lo ve a diario, lo palpa, lo siente, lo puede demostrar con ejemplos que le salen en el móvil, y aunque otra parte sueñe con que les enseñemos ejemplos que les demuestren lo contrario, sienten el déficit porque el frívolo bombardeo diario no les deja esperanzarse más. Es todo tremendo.

El suicidio de Verónica simboliza la explosión de casi dos años pandémicos en los que no solo se ha resquebrajado la salud física, sino también la salud mental y la salud social. Precisamente ayer conocíamos esa media terrible de que, en España, cada día se suicidan 11 personas. Una barbaridad. Un escándalo. Pero no solo no ha reaccionado nadie, sino que sigue habiendo quien frivoliza con el dato, quien se lo toma a coña, con guasa, como si fuera un meme más la contundente evidencia de que exploten por dentro 11 españoles antes de que oscurezca cada día. Mañana, otros 11.

Algunos son rostros conocidos como el de Verónica. De la mayoría no sabemos absolutamente nada y mueren en su mismo anonimato, se desconectan ellos mismos, recalentados en su propia pena frente a la indiferencia colectiva que, si acaso, hace como que quien sufre una enfermedad mental se la ha buscado. Existe la tácita creencia general de que quien sufre una enfermedad física ha tenido mala suerte y que quien la sufre en su mente, más intocable y difícil de remediar, se la ha buscado de alguna manera. Y ese falso convencimiento es cruel, terrible, injusto, inhumano, asqueroso. También lo es que estos enfermos sigan suscitando bromas, chascarrillos y sonrisas cómplices de quienes los miran desde la egoísta barrera de su seguro equilibrio mental, y que quienes gestionan los fondos de la sanidad pública española no se hayan convencido aún de que tan necesario es un traumatólogo como un psiquiatra.

No habernos dado cuenta de todo esto nos convierte a todos en enfermos, en patéticos pacientes de estéril hedonismo incapaces de haber advertido por la única ventana que miramos tanto que una actriz como Verónica, que abandonó la carrera de Psicología para dedicarse a la interpretación, nos haya estado mandando señales de desesperación antes de interpretar al personaje más terrible de toda su vida. Espero de corazón que allá donde esté ahora la comprendan mejor. Y que este último papel de su muerte les sirva de algo a los que todavía continúan con vida aquí.