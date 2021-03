En una sociedad donde se vuelve a normalizar el uso de comunista como insulto y donde presumir de fascista se antoja normal, no nos extraña ese exabrupto contra alguien que defiende la necesidad de un plan de salud mental. “¡Vete al médico!” sonaba ayer en el Congreso como en mi pueblo se dice “¡Vete al muro!”. No voy a añadir lo que en mi pueblo se suele añadir, porque no se trata de hacerles el juego a esos políticos que defecan en la sagrada palabra como instrumento comunicativo, en la imprescindible dialéctica de la razón, en su propia condición de representantes del pueblo sin necesidad de expresar sus consideraciones como en una taberna de pueblo se hacía antes, que ya tampoco. Y esa falta de sensibilidad, de tacto, de educación, de solidaridad, de sentido común y de venir a cuento no es solo un ataque feroz contra los enfermos mentales, que podemos ser todos -máxime en esta pandemia de la que no salimos-, sino también contra los médicos, a quienes debe de crecerles la tarea porque la enfermedad se nos desborda incluso inconscientemente. A la vista está.

Esa salida de tono, de lógica y de formas revela, sin necesidad de pensar en el fondo –porque la evidencia es vergonzosamente superficial- la falta de empatía de gente que debería estar preocupándose por los datos alarmantes de suicidios y otras catástrofes humanistas y que, sin embargo, sigue preocupadísima, por mucho que llueva y ventee, por su cargo, sus dietas y sus estrategias. Y ese diagnóstico, si no se califica de enfermedad –mental, además- se le parece bastante. Pero ya saben lo de la joroba, lo de la viga y la mota. En fin.

El caso es que sí, que en España –y supongo que en el mundo- hay serios y crecientes problemas de salud mental. La enorme diferencia es que algunos están dispuestos a tratarse y otros disparatan sin ser conscientes de su problema. Incluso, tan desafortunadamente, en foros que deberían ser templos del respeto como es la cámara de representantes que tantas veces se olvidan de ello. El problema general es que, en este país, antes de normalizar la gestión de los problemas reales hay que convencer a quienes tienen la responsabilidad de hacerlo de que realmente son problemas con visos de solución, es decir, soluciones que en su día fueron aparentes, temporales, caducos problemas vueltos oportunidades de humanismo integrador. Claro que hablarles a determinados políticos profesionales de humanismo, de integración y de salud mental debe parecerles una auténtica locura, una cosa, como mínimo, de trasnochados comunistas o algo así.