Fui al Viacrucis del Aljarafe, nunca lo había visto y a menudo sucede que tienes a tu lado mismo un rito o un evento que supera a muchos de los que se hallan más lejanos. Una misa en la parroquia de San Isidoro del Campo y San Geroncio de Itálica, repleta de público, tanto, que nos pareció oportuno salir de allí por precaución ante el virus. No iba solo, me acompañaba una profesora italiana católica gracias a la cual pude disfrutar del acto. Los colegas y amigos que vienen a visitarte te descubren aspectos de tu propia tierra dignos de verse y sentirse. No soy religioso pero sí tremendamente respetuoso con quienes lo son, la religión no sólo debe ser respetada sino apoyada y promovida desde lo laico y la descreencia, siempre que nos respetemos los unos a los otros que ya está bien de matarnos por Dios, Alá o Jehová. En sus nombres los humanos hemos creado las más inimaginables obras de arte y hemos cometido y cometemos los crímenes más abominables.

La tríada Santiponce, Valencina, Castilleja de Guzmán es mágica, misteriosa por lo poco que la conocemos. Ella sola precisaría una buena ruta cultural. Desde el Calcolítico de Valencina y zonas limítrofes podemos llegar a la época romana gracias a Itálica y a partir de ella desembocar en el siglo XIV y siguientes por la existencia del inefable monasterio de San Isidoro del Campo, símbolo de la libertad de pensamiento y de expresión a costa de ser subversivos, disidentes. A quién se le ocurre, en plena Contrarreforma, sumarse al enemigo protestante y su biblia estando en terreno católico. Claro, o te queman en la hoguera o bien huyes de allí. Ambos hechos se dieron. No sé si en esencia el asunto ha cambiado, lo que sí sé es que la Biblia Vulgata que nació gracias a los frailes de ese monasterio tan cercano a Sevilla, entre Itálica e Hispalis, abrió las puertas a una revolución igual o más importante que la digitalización actual: la originada por la imprenta, que permitió leer y formarse a millones de personas a las que antes esa necesidad les estaba vedada. Ahora la forma de lograr que la gente desconozca lo que ocurre es la contraria: se domina con excesiva propaganda y con todos los “juegos” que han llegado a nosotros desde el mundo digital.

El punto culminante del Viacrucis del Aljarafe se encuentra en la entrada del Nazareno en el anfiteatro de Itálica. Es de noche. Aquel momento es toda una metáfora del tiempo. Mientras esperas la llegada de Jesús, una música gregoriana nos acaricia y camina lentamente por las gradas marchitas del monumento. Una débil y justa iluminación nos acompaña, la coral y el organista se preparan para recibir al Señor y muchos fieles también ajustan sus móviles y cámaras para llevarse un instante del ritual.

Llega el Nazareno, el silencio es total, sólo se escucha con claridad la voz de quien va narrando de estación en estación la pasión del condenado. Y también las pisadas del mismo Nazareno, llevado en andas. Diversas hermandades de pueblos aljarafeños están representadas por cruces cuyos portadores se colocan a una distancia corta rodeando el anfiteatro. Representan las estaciones y ante ellas se detiene el paso. Rezos y plegarias. Pero, oh, aquello es una mezcla de esperanza y decadencia, de muerte y de vida. El Cristo lleva una cruz a cuestas, su causa triunfó y fracasó a un tiempo. El Nazareno camina por la arena terrosa de un monumento que falleció hace siglos, hasta sufrió como el propio Nazareno: lo volaron con pólvora para recoger sus restos y protegerse ante las crecidas del Guadalquivir. Dios con la cruz a cuestas camino del Calvario, arrastra sus pies sobre “campos de soledad, mustio collado”. Los allí congregados parecen musitar lo que ya dijera Miguel Hernández: “dejadme la esperanza”, y acaso repitan aquello tan conocido de Antonio Machado y esperen, “hacia la luz y hacia la vida, otro milagro de la primavera”.