Vientres de alquiler: res extra commercium

El jurisconsulto romano Gayo (120-178) distinguía en sus “Instituciones” entre res (cosa) in commercio y res extra commercium. Las segundas cosas son las que están fuera de los negocios jurídicos, no pueden ser objeto de propiedad o posesión de una persona; no pueden ser vendidas, arrendadas, prestadas etc. Son de esta clase por ejemplo los bienes públicos, llamados demaniales: los puentes las carreteras, y los acueductos, en tiempos de Gayo.

Nuestro Código Civil, de raíz romana, dice en su art. 1.271, que pueden ser objeto de contrato todas las cosas, salvo las que están fuera del comercio de los hombres.

Ya saben por dónde van los tiros. Y para seguir, en esta ocasión no hemos hallado mejor guía que el artículo que el pasado día 29 de marzo publicó en su blog el Profesor Beltrán de Heredia y que acoplamos aquí resumida y casi literalmente.

En New Jersey, William Stern y su esposa contrataron en 1985 a Mary Beth Whitehead para llevar a cabo un embarazo por encargo, cuyo fruto sería entregado a los Stern. Mary fue inseminada con el esperma de William a cambio de 10.000 dólares. Después del nacimiento, Mary Beth decidió no entregar su hijo (renunciando al dinero) y este cambio de parecer precipitó una disputa judicial.

El primer Tribunal entendió que el contrato era válido, y por consiguiente, debía cumplirse en sus propios términos. Concedió la custodia en exclusiva a William Stern, (quien ofrecía mejores condiciones de vida para el menor que la Sra. Whitehead) despojando a la madre sustituta de los derechos legales de maternidad. Los principales argumentos fueron que el acuerdo fué voluntario y el consentimiento se prestó libremente, tras consultar y recibir asesoramiento. Asimismo, ninguna de las partes tenía una posición de negociación superior: cada uno tenía lo que el otro quería, se fijó un precio por el servicio que cada uno debía realizar y se llegó a un acuerdo. Ninguno de los dos tenía un poder de negociación desproporcionado, sentenció el juez.

Mary Beth apeló, y la Corte Suprema del Estado revocó el fallo e invalidó el contrato de gestación subrogada porque entraba en conflicto con la ley y el orden público: “el pago de dinero a una madre “sustituta” es ilegal, tal vez criminal y potencialmente degradante para las mujeres”. Aunque la Corte comprendía los anhelos de los Stern y mantenía la custodia al padre natural, restauró a la “madre sustituta” como madre del niño.

Lo determinante en este caso fue, que no se enfrenta la misma decisión, antes que después de tener el bebe, dado los fuertes vínculos que la maternidad produce y que Mary Beth no sentía cuando decidió,. Sólo podemos elegir con libertad si no estamos presionados (por la necesidad de dinero, por ejemplo) y si tomamos las decisiones en el momento en que disponemos de todos los elementos y sensaciones para decidir. Y por ello el segundo juez cuestionó que el consentimiento fuera válido.

Pero yendo más allá, la Corte Suprema entendió que, hasta el propio consentimiento, es aquí irrelevante: hay, en una sociedad civilizada, algunas cosas que el dinero no puede comprar.

Los empleadores no pueden comprar mano de obra al precio más bajo que puedan negociar, aunque esa mano de obra sea “voluntaria”; o comprar mano de obra femenina por menos dinero que la masculina por el mismo trabajo; o un matrimonio para obtener una nacionalidad; o un órgano para un trasplante.

Hay, en resumen, valores que la sociedad considera más importantes que el dinero, ya sea trabajo, amor o vida.

La elección bajo presión, o circunstancias diferentes vician el consentimiento. Se degrada a las mujeres y a los niños porque se les trata como mercancía. Se corrompe su condición humana forzando a las madres a reprimir todo lazo maternal y emocional con el bebé.

En definitiva, no todos los bienes deben ser valorados de la misma forma o, al menos, no parece adecuado hacerlo como “instrumentos del beneficio económico o como objetos de uso”.

De ahí que existan cosas que, como decía Gayo, el dinero no debería poder comprar.